Гендиректор Металлиста 1925: «Поиск тренера ведется. Это не слух»

Генеральный директор харьковского «Металлиста 1925» Андрей Неделин рассказал о поиске наставника команде и поведал о финансовом состоянии клуба:

«Поиск тренера ведется. Это не слух. Он бы не велся только в одном случае – будь не и. о. тренера, а главный тренер. С точки зрения этики не могу называть фамилии кандидатов и распространять информацию о шорт-листе.

Сегодня финансовое состояние «Металлиста 1925» на достаточно высоком уровне. Вопросы финансирования и выплат зарплат, официальных платежей – они вообще не стоят. Соответственно, при таком финансировании нельзя говорить о борьбе за выживание или стабилизацию ситуации внутри таблицы. Есть ряд трудностей перед действующими участниками украинского футбола в подписании новых качественных игроков, квалифицированного тренера.

Из-за границы мало кто хочет к нам ехать, в Украине рынок сильно сжат. Много факторов, повторюсь. Зачем развивать клуб, если не ставить максимальные цели? Ищем все, чтобы клуб двигался вперед большими шагами. Прежде всего, кадровый потенциал», – сказал Неделин.