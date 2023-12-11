Гендиректор Металлиста 1925: «Поиск тренера ведется. Это не слух»
Андрей Неделин – о финансовом состоянии клуба
Генеральный директор харьковского «Металлиста 1925» Андрей Неделин рассказал о поиске наставника команде и поведал о финансовом состоянии клуба:
«Поиск тренера ведется. Это не слух. Он бы не велся только в одном случае – будь не и. о. тренера, а главный тренер. С точки зрения этики не могу называть фамилии кандидатов и распространять информацию о шорт-листе.
Сегодня финансовое состояние «Металлиста 1925» на достаточно высоком уровне. Вопросы финансирования и выплат зарплат, официальных платежей – они вообще не стоят. Соответственно, при таком финансировании нельзя говорить о борьбе за выживание или стабилизацию ситуации внутри таблицы. Есть ряд трудностей перед действующими участниками украинского футбола в подписании новых качественных игроков, квалифицированного тренера.
Из-за границы мало кто хочет к нам ехать, в Украине рынок сильно сжат. Много факторов, повторюсь. Зачем развивать клуб, если не ставить максимальные цели? Ищем все, чтобы клуб двигался вперед большими шагами. Прежде всего, кадровый потенциал», – сказал Неделин.
Напомним, 11 декабря «Металлист 1925» в матче 17-го тура УПЛ проиграл в Киеве «Александрии» со счетом 0:3.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-защитник работает в отделе селекции клуба
Украинский дуэт помог «Жироне» добыть историческую победу против «Барселоны»