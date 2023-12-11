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Украина. Премьер лига
11 декабря 2023, 20:03 |
3359
3

СТУПАР: «Зачем арбитр наказал за надпись «Верните Героев Азовстали?»

Известный эксперт – о резонансных судейских моментах тура

11 декабря 2023, 20:03 |
3359
3
СТУПАР: «Зачем арбитр наказал за надпись «Верните Героев Азовстали?»
Meta-ratings.com.ua. Мирослав Ступар

17-й тур чемпионата УПЛ завершался сегодня двумя поединками в Киеве, где были три удаления с поля, 15 предупреждений и реализованный пенальти.

Известный в прошлом рефери Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал справедливость этих наказаний:

«В целом, на этот раз обошлось без серьезных огрехов арбитров. В частности, Соловьян, обслуживавший матч «Металлист 1925» – «Александрия», сначала не заметил момента столкновения Кулаковского и Дмитренко, после которого «горожанин» упал, но после консультаций с VAR сигнализировал, что пенальти не назначит.

Кстати, я на месте Соловьяна не наказывал бы александрийца Плаксу желтой карточкой, когда после забитого гола он на камеру показал надпись на щитке: «Верните Героев Азовстали».

Да, где-то было нарушено правило обращения с амуницией, но ведь идет война, а надпись была патриотическая и злободневная. Как по мне, арбитру следовало сделать Плаксе устное замечание и уточнить, что в случае повторения будет предупреждение.

Что касается поединка «Динамо» – «Оболонь», то на ход событий повлияло удаление уже на 13-й минуте «пивовара» Вовкуна. Был очевидный фол против Ваната со стороны защитника, который допустил позиционную ошибку. И когда за повторное предупреждение поле вынужден был покинуть Мороз и в эпизоде с назначением пенальти в ворота «Оболони» все было согласно букве закона».

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Мирослав Ступар Украинская Премьер-лига Родион Плакса инсайд судейство Динамо - Оболонь Металлист 1925 - Александрия
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Gargantua
а как же получилось, что ВАР опять не увидел столь очевидный фол в штрафной против Ваната?
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+1
Swed
А кому он показывал эту надпись?  Ютубу?
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0
Elson
Повод наказать противников ДК иШД у нас всегда найдется.
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-1
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