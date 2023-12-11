СТУПАР: «Зачем арбитр наказал за надпись «Верните Героев Азовстали?»

17-й тур чемпионата УПЛ завершался сегодня двумя поединками в Киеве, где были три удаления с поля, 15 предупреждений и реализованный пенальти.

Известный в прошлом рефери Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал справедливость этих наказаний:

«В целом, на этот раз обошлось без серьезных огрехов арбитров. В частности, Соловьян, обслуживавший матч «Металлист 1925» – «Александрия», сначала не заметил момента столкновения Кулаковского и Дмитренко, после которого «горожанин» упал, но после консультаций с VAR сигнализировал, что пенальти не назначит.

Кстати, я на месте Соловьяна не наказывал бы александрийца Плаксу желтой карточкой, когда после забитого гола он на камеру показал надпись на щитке: «Верните Героев Азовстали».

Да, где-то было нарушено правило обращения с амуницией, но ведь идет война, а надпись была патриотическая и злободневная. Как по мне, арбитру следовало сделать Плаксе устное замечание и уточнить, что в случае повторения будет предупреждение.

Что касается поединка «Динамо» – «Оболонь», то на ход событий повлияло удаление уже на 13-й минуте «пивовара» Вовкуна. Был очевидный фол против Ваната со стороны защитника, который допустил позиционную ошибку. И когда за повторное предупреждение поле вынужден был покинуть Мороз и в эпизоде с назначением пенальти в ворота «Оболони» все было согласно букве закона».