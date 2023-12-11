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Украина. Вторая лига
11 декабря 2023, 19:38 | Обновлено 11 декабря 2023, 19:43
558
0

Сергей ШИЩЕНКО: «Задача озвучена – Первая лига»

Команда Сергея Шищенко будет зимовать в роли лидера третьего по силе дивизиона Украины

11 декабря 2023, 19:38 | Обновлено 11 декабря 2023, 19:43
558
0
Сергей ШИЩЕНКО: «Задача озвучена – Первая лига»
НК Верес. Сергей Шищенко

После шестиматчевой победной серии в октябре-ноябре проводящий свой второй сезон среди профессионалов «Звягель» вырвался на первое место в турнирной таблице Второй лиги (40 очков), отправившись на каникулы в приподнятом настроении.

«Соберемся после отпуска в конце января, числа 28–29, – рассказал Sport.ua главный тренер «Звягеля» Сергей Шищенко. – Сборы планируем в Житомире и Ужгороде. По трансферам информацию вам не могу дать, потому как пока никто не приходит и не уходит. Задача на сезон перед командой озвучена – Первая лига».

Базовым днем возобновления чемпионата Второй лиги станет 23 марта. «Звягель» в первом официальном матче 2024 года примет «Кремень-2».

Ранее стало известно, что лучший бомбардир «Звягеля» и всей Второй лиги Денис Ндукве (15 голов в 16 матчах) с большой долей вероятности отправится на первый зимний сбор с «Полесьем».

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Сергей Шищенко Звягель Вторая лига Украины инсайд
Источник Sport.ua
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