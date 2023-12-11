Сергей ШИЩЕНКО: «Задача озвучена – Первая лига»

После шестиматчевой победной серии в октябре-ноябре проводящий свой второй сезон среди профессионалов «Звягель» вырвался на первое место в турнирной таблице Второй лиги (40 очков), отправившись на каникулы в приподнятом настроении.

«Соберемся после отпуска в конце января, числа 28–29, – рассказал Sport.ua главный тренер «Звягеля» Сергей Шищенко. – Сборы планируем в Житомире и Ужгороде. По трансферам информацию вам не могу дать, потому как пока никто не приходит и не уходит. Задача на сезон перед командой озвучена – Первая лига».

Базовым днем возобновления чемпионата Второй лиги станет 23 марта. «Звягель» в первом официальном матче 2024 года примет «Кремень-2».

Ранее стало известно, что лучший бомбардир «Звягеля» и всей Второй лиги Денис Ндукве (15 голов в 16 матчах) с большой долей вероятности отправится на первый зимний сбор с «Полесьем».