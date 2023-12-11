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Украина. Премьер лига
11 декабря 2023, 19:19 | Обновлено 11 декабря 2023, 19:34
386
1

БРАЖКО: «В новом году надо побеждать в каждом матче»

Игрок «Динамо» – о победе в игре с «Оболонью» и назначении Шовковского

11 декабря 2023, 19:19 | Обновлено 11 декабря 2023, 19:34
386
1
БРАЖКО: «В новом году надо побеждать в каждом матче»
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Полузащитник «Динамо» Киев Владимир Бражко поделился впечатлениями от матча с «Оболонью» (2:0) и прокомментировал последние события в жизни команды.

«Доволен результатом, но по игре еще есть где прибавлять и прогрессировать. Можно сказать, что отдали сопернику долг за Кубок. Но мы не должны на этом останавливаться. В новом году надо побеждать в каждом матче. Сегодня очень хотели победить. Потому что вылетели из Кубка, теперь надо забирать чемпионат.

Трудно было играть на сегодняшнем поле? Были нормальные условия. Мы все профессионалы, должны подбирать шипы. Кто-то поскользнулся и менял бутсы, но у меня все было нормально.

Какие перед нами стоят задачи? Нужно стараться занять первое место. Для этого будем работать в новом году на сборах.

Реакция на назначение Шовковского главным тренером? Нормальная. Это классный тренер, который очень нравится команде. Он добавил уверенности, атмосфера изменилась. Все довольны.

Как оценю эти полгода? Было тяжело. Проходила адаптация. Были ошибки, но были и хорошие матчи. Мне надо хорошо играть, потому что «Динамо» - сильнейший клуб Украины. Отпуск – это хорошо, но мне хотелось бы играть еще», – рассказал Бражко.

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Владимир Бражко Динамо Киев Динамо - Оболонь Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Динамомания
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Комментарии 1
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Forwardd111
В новому році потрібно побільше видалень….і пірнань дельфіна Ваната🤣😂
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