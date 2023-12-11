Игорь СУРКИС: «Чувствую, что после зимнего перерыва все будет хорошо»

Президент «Динамо» Киев Игорь Суркис после матча 17-го тура УПЛ с «Оболонью» (2:0) поделился впечатлениями от поединка и подвел итоги первой части сезона:

– В отпуск мы идем с ощущением, что мы не все выполнили, в частности не попали в групповой турнир еврокубков, хотя эта задача стояла перед «Динамо». В то же время победили в четырех матчах подряд под руководством Александра Шовковского.

Теперь он главный тренер уже без приставки «и.о.». Он умеет настраивать команду, он динамовец по своей сути, поэтому и я, и болельщики надеемся, что все будет хорошо, и во второй части сезона мы станем чемпионами.

– То есть на сборах Александр Шовковский будет руководить командой уже в качестве полноценного главного тренера?

– Да. Он главный тренер команды «Динамо» (Киев) уже с сегодняшнего дня. Три минуты назад я сказал это ребятам в раздевалке.

– Как они восприняли эту новость? Какой была их реакция?

– Очень хорошей. В коллективе отличная атмосфера. Ребята с радостью восприняли новость, поаплодировали. Чувствую, что после зимнего перерыва все будет хорошо. Я поздравил всех с наступающими праздниками, Новым годом, пожелал им здоровья, всего наилучшего, а самое важное - мира в нашей стране, во всех домах, чтобы наконец эта агрессия со стороны нашего врага закончилась.

– Матч с «Оболонью» получился богатым на события, было и удаление, и пенальти...

– Он был очень эмоциональным. С первых минут было понятно, что «Оболонь» вышла играть на ничью. Такой футбол у нас был в 90-х годах, когда соперники думали только об обороне и совсем не думали об атаке. Очень трудно вскрывать такую защиту, хотя раньше были футболисты другого сорта, но и им, повторюсь, было непросто. Конечно, каждый тренер выбирает ту тактику, которая ему нравится.

Лично мне такой футбол не нравится. Я люблю открытый стиль игры, как, например, недавно в поединке с «Металлистом 1925», который сам атаковал. А «Оболонь» вышла выполнять какие-то свои задачи.

– Какие планы команды на ближайшее время?

– Ребята уходят в отпуск, затем 12 января соберутся на базе, пройдут медосмотр, поедут на сбор в Турцию и будут готовиться ко второй части сезона. Сбор продлится до 15-17 февраля.