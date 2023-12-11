Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь СУРКИС: «Чувствую, что после зимнего перерыва все будет хорошо»
Украина. Премьер лига
11 декабря 2023, 19:00 | Обновлено 11 декабря 2023, 19:03
1761
8

Игорь СУРКИС: «Чувствую, что после зимнего перерыва все будет хорошо»

Президент «Динамо» – о последних событиях в жизни команды и планах

11 декабря 2023, 19:00 | Обновлено 11 декабря 2023, 19:03
1761
8
Игорь СУРКИС: «Чувствую, что после зимнего перерыва все будет хорошо»
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Киев Игорь Суркис после матча 17-го тура УПЛ с «Оболонью» (2:0) поделился впечатлениями от поединка и подвел итоги первой части сезона:

– В отпуск мы идем с ощущением, что мы не все выполнили, в частности не попали в групповой турнир еврокубков, хотя эта задача стояла перед «Динамо». В то же время победили в четырех матчах подряд под руководством Александра Шовковского.

Теперь он главный тренер уже без приставки «и.о.». Он умеет настраивать команду, он динамовец по своей сути, поэтому и я, и болельщики надеемся, что все будет хорошо, и во второй части сезона мы станем чемпионами.

– То есть на сборах Александр Шовковский будет руководить командой уже в качестве полноценного главного тренера?
– Да. Он главный тренер команды «Динамо» (Киев) уже с сегодняшнего дня. Три минуты назад я сказал это ребятам в раздевалке.

– Как они восприняли эту новость? Какой была их реакция?
– Очень хорошей. В коллективе отличная атмосфера. Ребята с радостью восприняли новость, поаплодировали. Чувствую, что после зимнего перерыва все будет хорошо. Я поздравил всех с наступающими праздниками, Новым годом, пожелал им здоровья, всего наилучшего, а самое важное - мира в нашей стране, во всех домах, чтобы наконец эта агрессия со стороны нашего врага закончилась.

– Матч с «Оболонью» получился богатым на события, было и удаление, и пенальти...
– Он был очень эмоциональным. С первых минут было понятно, что «Оболонь» вышла играть на ничью. Такой футбол у нас был в 90-х годах, когда соперники думали только об обороне и совсем не думали об атаке. Очень трудно вскрывать такую защиту, хотя раньше были футболисты другого сорта, но и им, повторюсь, было непросто. Конечно, каждый тренер выбирает ту тактику, которая ему нравится.

Лично мне такой футбол не нравится. Я люблю открытый стиль игры, как, например, недавно в поединке с «Металлистом 1925», который сам атаковал. А «Оболонь» вышла выполнять какие-то свои задачи.

– Какие планы команды на ближайшее время?
– Ребята уходят в отпуск, затем 12 января соберутся на базе, пройдут медосмотр, поедут на сбор в Турцию и будут готовиться ко второй части сезона. Сбор продлится до 15-17 февраля.

По теме:
СТУПАР: «Зачем арбитр наказал за надпись «Верните Героев Азовстали?»
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Динамо войдет в тренерский штаб Шовковского
БРАЖКО: «В новом году надо побеждать в каждом матче»
Игорь Суркис Александр Шовковский Динамо - Оболонь Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трагедия случилась на матче Гранады и Атлетика Бильбао. Игра остановлена
Футбол | 10 декабря 2023, 19:45 3
Трагедия случилась на матче Гранады и Атлетика Бильбао. Игра остановлена
Трагедия случилась на матче Гранады и Атлетика Бильбао. Игра остановлена

Игра прервана на 17-й мин из-за смерти фаната и будет доиграна в другой день

Побит рекорд Лионеля Месси. Самый большой контракт в истории спорта
Футбол | 10 декабря 2023, 21:07 7
Побит рекорд Лионеля Месси. Самый большой контракт в истории спорта
Побит рекорд Лионеля Месси. Самый большой контракт в истории спорта

Сехей Атани подписал в MLB 10-летний контракт на сумму 700 млн долларов

Наказаны за пенальти. Комитет арбитров УАФ отстранил Монзуль и Романова
Футбол | 11.12.2023, 17:45
Наказаны за пенальти. Комитет арбитров УАФ отстранил Монзуль и Романова
Наказаны за пенальти. Комитет арбитров УАФ отстранил Монзуль и Романова
ВАЦКО: Андрей Шевченко больше не хочет быть президентом УАФ
Футбол | 11.12.2023, 16:44
ВАЦКО: Андрей Шевченко больше не хочет быть президентом УАФ
ВАЦКО: Андрей Шевченко больше не хочет быть президентом УАФ
Виктор Скрипник покинет Ворсклу. Назван новый клуб тренера
Футбол | 11.12.2023, 16:24
Виктор Скрипник покинет Ворсклу. Назван новый клуб тренера
Виктор Скрипник покинет Ворсклу. Назван новый клуб тренера
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Хто заважав призначити  раніше, а якщо б до літа був Луческу 5-7місце це була реальністю 
Ответить
+2
Гагик Пердонян
Опять 
Ответить
0
Лига конференций без динамо
Что шуб новую партию  после зимнего перерыва привезёшь с монако 
Ответить
-1
Gargantua
по потеряным равенство с Шахтером.
жаль не сыграли с Минаем, было бы и в таблице равенство.
как раз красиво начинать второй круг практически с нуля.
Ответить
-1
Alex196
Динамо будет чемпионом .На шахтер давит клеймо предателства .они очень зажатые .общаются с неохотой .огрызаются .Им лучше все же как распутько всем бежать в россию..в крайнем случае в днр домой .они здесь чужаки 
Ответить
-7
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. А Кепа так умеет? Лунин отметился суперсейвом в матче с Бетисом
ВИДЕО. А Кепа так умеет? Лунин отметился суперсейвом в матче с Бетисом
09.12.2023, 18:17 5
Футбол
Поднявшись в категорию выше, Хейни победил Прогрейса и стал чемпионом WBC
Поднявшись в категорию выше, Хейни победил Прогрейса и стал чемпионом WBC
10.12.2023, 07:05
Бокс
На радость Лунину. Кепа может уйти из Реала, но останется в Испании
На радость Лунину. Кепа может уйти из Реала, но останется в Испании
10.12.2023, 13:37 4
Футбол
Цыганков отдает, Довбик забивает. Жирона победила Барселону
Цыганков отдает, Довбик забивает. Жирона победила Барселону
11.12.2023, 00:03 101
Футбол
У кого 8.3? Названы оценки Довбика и Цыганкова за матч Барселона – Жирона
У кого 8.3? Названы оценки Довбика и Цыганкова за матч Барселона – Жирона
11.12.2023, 01:20 6
Футбол
Мичел оценил победу над Барсой и рассказал, что значит лидерство Жироны
Мичел оценил победу над Барсой и рассказал, что значит лидерство Жироны
11.12.2023, 05:35
Футбол
Бетис – Реал – 1:1. Супергол в ворота Лунина, топ-сейвы Андрея. Видео голов
Бетис – Реал – 1:1. Супергол в ворота Лунина, топ-сейвы Андрея. Видео голов
09.12.2023, 19:37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем