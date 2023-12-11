Кривбасс – зимний чемпион, Шахтер и Динамо – лидеры по потерянным очкам

Последний «зимний» тур УПЛ получился неполным: игра ЛНЗ и «Миная» перенесена на позже. Чемпионом первой части сезона стал «Кривбасс». Столько же очков – 34 – и у «Днепра-1», который в центральном матче тура сыграл вничью с «Полесьем». Действующий чемпион – «Шахтер» – не испытал проблем с «Вересом». Добыло победу и «Динамо» – в дерби против «Оболони». «Оранжево-черные» и «бело-голубые» уходят на зимние каникулы лидерами по потерянным очкам.

Перенос тура

И снова тур неполный. Поединок ЛНЗ – «Минай» должен был состояться девятого декабря, но будет сыгран уже в следующем году. Причина – достаточно тривиальная. Газон стадиона в Черкассах не имеет искусственного подогрева, а играть на промерзлом поле весьма травмоопасно. Хозяева пытались найти другой стадион, но не получилось: «Динамо» отказало. «Минай» и дирекция УПЛ были не против переноса.

Матч тура

Победа любого из соперников матча «Полесье» – «Днепр-1» выводила бы его в зимние чемпионы. Но, как часто бывает в подобных случаях, игра завершилась вничью. Хотя нельзя сказать, что соперники действовали с оглядкой на тылы. Скорее с оглядкой на чужие ворота, но в итоге защита оказалась сильнее нападения.

Гости смотрелись получше: и забили первыми, и больше создали у чужих ворот. Но «благодаря» коллективной ошибке пропустили выпад Тейлора, а отыграться сил не хватило.

Ничья – наверное, закономерный итог этого поединка. Но она явно в пользу «Кривбасса». Да и «Шахтера» с «Динамо».

Подарок тура

Не галстук, но и не победа. В день матча «Полесье» – «Днепр-1» главному тренеру днепрян Юрию Максимову исполнилось 55 лет. Его подопечные старались преподнести наставнику подарок в виде победы, но не сложилось: всего лишь ничья. Однако сам юбиляр после матча не имел претензий к своим игрокам. По словам тренера, они сделали все, что могли.

СК Днепр-1. Юрий Максимов принимает поздравление от Юрия Калитвинцева

Гол тура

Шикарный мяч забил в ворота «Вереса» полузащитник «Шахтера» Зубков. Александру удался дальний и точный удар с правого фланга в дальнюю девятку. Редкая красота. И без малейших шансов для голкипера. Даже наставник «Вереса» Сергей Лавриненко оценил «красоту игры». По его словам, этот гол – «уровня Лиги чемпионов».

Пенальти тура

За что Монзуль назначила пенальти в ворота «Вереса» в игре против «Шахтера», можно даже не догадываться: все равно угадать не получится. Шевченко сыграл рукой? Да нет, было четко видно, что мяч угодил защитнику куда угодно, но не в руку (по признанию самого Евгения – в «пятую точку»). Почему в дело не вмешался ВАР – вопрос тоже открытый.

Ну, какой пенальти – такое и исполнение: Зубков не смог переиграть Паста.

Камбэк тура

Уступая 0:2 в гостях «Кривбассу», действующий бронзовый призер – «Заря» – сумел уйти от поражения. Хозяева очень быстро повели в счете – уже в дебюте встречи отличился Кожушко. Под занавес первого тайма Понедельник забил второй гол. Казалось, что «Кривбасс» уже не упустит победу. Но это только казалось.

Герреро отличным ударом забил «гол в раздевалку». После перерыва хозяева пытались больше играть на удержание счета. Не удержали: Батагов счет сравнял.

Промах тура

Как не нужно играть в атаке – наглядно продемонстрировал форвард «Кривбасса» Кожушко в середине второго тайма матча против «Зари». Олег вышел «на свидание» с голкипером, обыграл его, но так как ворота были под углом, нападающий не захотел рисковать, а сместился в центр и лишь тогда пробил. Метров с двух. Но на беду Кожушко, защитник уже успел вернуться и заблокировал удар. А почему нападающий не отдал мяч на свободного Кузыка – тоже большой вопрос.

«Фигаро» тура

В игре против «Руха» форвард «Ворсклы» Степанюк отметился сразу в нескольких ипостасях. На 79-й минуте матча Руслан заработал желтую карточку – за симуляцию. Спустя четыре минуты он забил мяч, сравняв счет в игре. А через две минуты снова получил предупреждение, которое автоматически окрасилось в красный цвет.

Слова тура

Безвыигрышная четырехматчевая серия «Черноморца» прервалась в игре против «Колоса». Команда Романа Григорчука минимально победила 1:0, и наставник «моряков» рассказал после игры, что чувствует: «Удовлетворение и гордость за своих футболистов. Ибо это было в данной ситуации главным. Причем не просто выиграть, а играя с верой в свой стиль, в саму игру и ее построение. И я повторю, что сказал перед этим в раздевалке ребятам и во время флеш-интервью: всем футболистам говорю «Браво!» и «Спасибо!», потому что они просто молодцы».

Разгром тура

Иногда и палка стреляет. Точнее, «Александрия». Команда, ищущая свою игру на протяжении практически всей первой части сезона, часто попадала впросак. Но последний тур перед зимним перерывом провела на «отлично». Подопечные Ротаня в гостях разгромили «Металлист-1925» – 3:0. И вряд ли в данном случае нужно делать акцент на том, что александрийцы половину второго тайма играли в большинстве. Они были заметно лучше соперника и в равных составах.

Щитки тура

Полузащитник «Александрии» Плакса забил два мяча в ворота «Металлиста-1925». После первого гола Родион показал на камеру свои щитки. На них было написано следующее: «Верните Героев «Азовстали».

Дерби тура

В столице встретились две киевские команды – «Динамо» и «Оболонь». Несмотря на ощутимую разницу в классе, матч получился упорным. И жестким. Можно сказать, грубым. На двух команды наработали на девять предупреждений. И два удаления. Обе красные карточки – в пассиве «пивоваров».

Несмотря на то, что подопечные Шовковского имели численное большинство уже в дебюте встречи, открыть счет им удалось лишь в середине второго тайма. Под занавес матча Ванат реализовал пенальти.

Пока что под руководством Шовковского «Динамо» не теряет баллы. И наряду с «Шахтером» идет зимовать лидером по потерянным очкам.

Признание тура

Официальный сайт «Динамо» информирует, что Александр Шовковский лишился приставки «и.о.» наставника «бело-синих». Отныне СаШо – полноценный главный тренер «Динамо».

ФК Динамо. Александр Шовковский

Символическая сборная тура