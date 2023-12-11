Владимир ПЯТЕНКО: «Против болгарок будем играть только на победу»

Состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги наций по футболу среди женских сборных. В борьбе за сохранение «прописки» в Лиге В украинки дважды померяются силами с болгарками.

Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной Украины Владимир Пятенко эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал результаты жеребьевки:

- Детальный сбор информации о болгарках еще впереди. Сейчас сосредоточились на изучении логистических вопросов, ведь желательно перед этими февральскими поединками провести сбор. Поскольку первый матч состоится в Болгарии, то оптимальный вариант для продуктивной подготовки - соседняя Турция, где погодные условия позволят тренироваться на полях с травяным газоном. Это важно потому, что у моих подопечных будут проблемы с игровой практикой, ведь чемпионат Украины в высшей лиге начнется только в середине марта. Также пока что неизвестно, в какой стране украинки проведут домашний матч с болгарками. Все же, как бы там ни было, то, что мы будем играть на победу - гарантирую. Более того, надеюсь, что к поединкам с болгарками успеют восстановиться после травм те футболистки, которые не смогли помочь в последних матчах Лиги наций с Польшей и Сербией, в частности, Ольга Овдийчук из турецкого «Фомгета».

Поединки женских сборных Украины и Болгарии состоятся в период с 21 по 28 февраля 2024 года.

Ранее в центре лицензирования тренеров УАФ прошла переподготовка специалистов, среди которых был тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко.