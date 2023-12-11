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Италия
11 декабря 2023, 18:03 | Обновлено 11 декабря 2023, 18:31
588
0

Не тренер. Ибрагимович получил должность в Милане

Швед будет выполнять роль старшего советника по вопросам собственности и высшего руководства клуба

11 декабря 2023, 18:03 | Обновлено 11 декабря 2023, 18:31
588
0
Не тренер. Ибрагимович получил должность в Милане
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Компания RedBird Capital Partners (RedBird) сегодня объявила о назначении экс-форварда «Милана», «Барселоны», «ПСЖ» и сборной Швеции Златана Ибрагимовича операционным партнером для своего инвестиционного портфеля в сфере спорта, медиа и развлечений. Швед также будет выполнять роль старшего советника по вопросам собственности и высшего руководства ФК «Милан».

«Я благодарен за то, что присоединяюсь к RedBird и «Милану», занимая эти важные и влиятельные должности. RedBird сотрудничает с некоторыми величайшими спортсменами, командами и бизнесменами в мире, чтобы создавать значительные и результативные предприятия. Я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в их инвестиционную деятельность в сфере спорта, медиа и развлечений.

Моя любовь к «россо-нери» никогда не умрет, и возможность стать значительной частью их будущего – это то, о чем я мог только мечтать. Я благодарен Джерри Кардинале (владелец RedBird и «Милана». – Прим.) за то, что он предоставил мне эту возможность. Я глубоко увлечен целеустремленностью, страстью и трудолюбием, которые RedBird и высшее руководство продемонстрировали с момента приобретения клуба.

Я не отношусь к этому решению легкомысленно – оно очень важное и личное для меня и моей семьи. Я долго и упорно думал о первых шагах в своей дальнейшей жизни после окончания карьеры игрока, и я очень рад начать это путешествие в составе RedBird и «Милана». Для меня и моей семьи это действительно возвращение домой в любимый клуб, где я завершил свою игровую карьеру и теперь начинаю следующий этап своей жизни», – поделился Ибрагимович своими эмоциями после назначения.

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Златан Ибрагимович Милан сборная Швеции по футболу ПСЖ Барселона
Источник Globenewswire
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