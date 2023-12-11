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Украина. Премьер лига
11 декабря 2023, 17:21 | Обновлено 11 декабря 2023, 18:33
1151
3

Шовковский идет по победному графику Николая Павлова

Наставник киевлян отпраздновал 10-ю викторию в УПЛ

11 декабря 2023, 17:21 | Обновлено 11 декабря 2023, 18:33
1151
3
Шовковский идет по победному графику Николая Павлова
ФК Динамо. Александр Шовковский

Александр Шовковский одержал 10-ю победу на тренерском посту в чемпионатах Украины. Юбилейную викторию он отпраздновал в 12-м матче во главе «Динамо».

Среди наставников киевлян меньше игр на достижение этого рубежа понадобилось только Валерию Лобановскому, Анатолию Демьяненко, Юрию Семину и Валерию Газзаеву, и столько же – 12 – Николаю Павлову.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Количество матчей на первые 10 побед в УПЛ тренеров Динамо

Матч

Тренер

Дата

Соперник

Счет

11-й

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

24.05.1997

Таврия (г)

3:1

11-й

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

20.11.2005

Металлург З (г)

2:1

11-й

Юрий СЕМИН

11.05.2008

Ворскла (д)

2:1

11-й

Валерий ГАЗЗАЕВ

24.10.2009

Днепр (г)

2:0

12-й

Николай ПАВЛОВ

22.06.1995

Кривбасс (г)

1:0

12-й

Александр ШОВКОВСКИЙ

11.12.2023

Оболонь (д)

2:0

13-й

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

28.09.2002

Полиграфтехника (д)

2:0

14-й

Анатолий ПУЗАЧ

23.05.1992

Буковина (д)

1:0

14-й

Михаил ФОМЕНКО

13.06.1993

Заря (д)

4:0

14-й

Сергей РЕБРОВ

18.10.2014

Говерла (г)

4:0

14-й

Мирча ЛУЧЕСКУ

13.02.2021

Олимпик (д)

3:1

16-й

Олег БЛОХИН

20.04.2013

Заря (г)

5:0

16-й

Александр ХАЦКЕВИЧ

26.11.2017

Сталь Км (г)

2:0

18-й

Йожеф САБО

11.06.1994

Металлург З (г)

1:0

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Источник Sport.ua
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Harun Bakircioğlu
Футболисты заиграли от радости, что здыхались цыгана. Скоро начнут плавить Шовковского.
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0
odessa-mama
Ще два роки назад вважав,що з Луческу нічого доброго в Києві не буде. Давно треба було гнати його з Динамо! 
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0
contr
За кораблем ми тує
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