Шовковский идет по победному графику Николая Павлова

Александр Шовковский одержал 10-ю победу на тренерском посту в чемпионатах Украины. Юбилейную викторию он отпраздновал в 12-м матче во главе «Динамо».

Среди наставников киевлян меньше игр на достижение этого рубежа понадобилось только Валерию Лобановскому, Анатолию Демьяненко, Юрию Семину и Валерию Газзаеву, и столько же – 12 – Николаю Павлову.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Количество матчей на первые 10 побед в УПЛ тренеров Динамо