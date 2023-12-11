Источник: в Динамо определились с кандидатурой наставника до конца сезона
Киевлян продолжит тренировать Александр Шовковский
В киевском «Динамо» определились с кандидатурой главного тренера до конца сезона.
По информации источника, президент киевлян Игорь Суркис оставит нынешнего и.о. главного тренера Александра Шовковского в должности наставника клуба – как минимум до завершения сезона.
Среди аргументов в пользу Шовковского – не только спортивные результаты команды в весенних и осенних матчах под его руководством, но и атмосфера в коллективе и отношение к нему со стороны игроков. Дальнейшую судьбу Шовковского определят уже по итогам сезона.
Ранее Шовковский был признан лучшим тренером УПЛ в ноябре.
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