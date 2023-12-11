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  4. Источник: в Динамо определились с кандидатурой наставника до конца сезона
Украина. Премьер лига
11 декабря 2023, 16:03 |
3437
2

Источник: в Динамо определились с кандидатурой наставника до конца сезона

Киевлян продолжит тренировать Александр Шовковский

11 декабря 2023, 16:03 |
3437
2
Источник: в Динамо определились с кандидатурой наставника до конца сезона
ФК Динамо. Александр Шовковский

В киевском «Динамо» определились с кандидатурой главного тренера до конца сезона.

По информации источника, президент киевлян Игорь Суркис оставит нынешнего и.о. главного тренера Александра Шовковского в должности наставника клуба – как минимум до завершения сезона.

Среди аргументов в пользу Шовковского – не только спортивные результаты команды в весенних и осенних матчах под его руководством, но и атмосфера в коллективе и отношение к нему со стороны игроков. Дальнейшую судьбу Шовковского определят уже по итогам сезона.

Ранее Шовковский был признан лучшим тренером УПЛ в ноябре.

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Александр Шовковский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Суркис назначение тренера
Источник ТаТоТаке
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Mishgan2507
Та хто б сумнівався )))
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contr
Дебіли пля☝️
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