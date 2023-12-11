Назван лучший тренер и игрок УПЛ в ноябре. Оба из одного клуба

По результатам голосования болельщиков, были определены лучший тренер и игрок ноября в УПЛ.

Лучшим игроком ноября в УПЛ был признан полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко, за него проголосовали 37,2% фанатов. В голосовании болельщиков он опередил Александра Филиппова («Днепр-1»), Илью Квасницу («Рух») и Дениса Кузыка («Кривбасс»).

Лучшим наставником в прошлом месяце был назван и.о. главного тренера «Динамо» Александр Шовковский, за него проголосовали 36% фанатов. В голосовании болельщиков он опередил Юрия Максимова («Днепр-1»), Марино Пушича («Шахтер») и Юрия Калитвинцева («Полесье»).

Напомним, что в октябре признание получил дуэт из «Полесья».