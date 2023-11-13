Макуана и Калитвинцев – лучшие игрок и тренер октября в УПЛ

Лучшим игроком октября в УПЛ был признан нападающий «Полесья» Бени Макуана, который в 4 матчах месяца отметился 2 забитыми мячами и получил с житомирской командой 3 победы и 1 ничью.

В борьбе за приз лучшему игроку октября в УПЛ он опередил Алексея Гуцуляка из «Днепра-1», Олега Кожушко из «Кривбасса» и Андрея Штогрина из «Черноморца».

Лучшим тренером был признан наставник «Полесья» Юрий Калитвинцев, чья команда, как было отмечено выше, одержала 3 победы и 1 ничью в 4 октябрьских матчах чемпионата. Также на награду претендовали Юрий Вернидуб из «Кривбасса» и Юрий Максимов из «Днепра-1».