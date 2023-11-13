Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Макуана и Калитвинцев – лучшие игрок и тренер октября в УПЛ
Украина. Премьер лига
13 ноября 2023, 12:44 | Обновлено 13 ноября 2023, 13:38
238
0

Макуана и Калитвинцев – лучшие игрок и тренер октября в УПЛ

Дуэт из «Полесья» забрал обе награды

13 ноября 2023, 12:44 | Обновлено 13 ноября 2023, 13:38
238
0
Макуана и Калитвинцев – лучшие игрок и тренер октября в УПЛ
ФК Полесье. Бени Макуана

Лучшим игроком октября в УПЛ был признан нападающий «Полесья» Бени Макуана, который в 4 матчах месяца отметился 2 забитыми мячами и получил с житомирской командой 3 победы и 1 ничью.

В борьбе за приз лучшему игроку октября в УПЛ он опередил Алексея Гуцуляка из «Днепра-1», Олега Кожушко из «Кривбасса» и Андрея Штогрина из «Черноморца».

Лучшим тренером был признан наставник «Полесья» Юрий Калитвинцев, чья команда, как было отмечено выше, одержала 3 победы и 1 ничью в 4 октябрьских матчах чемпионата. Также на награду претендовали Юрий Вернидуб из «Кривбасса» и Юрий Максимов из «Днепра-1».

По теме:
Sport.ua собрал самые важные цифры тура в статистическом разрезе
Экс-арбитр: Претензии Голодюка должны быть не к судье, а к своему защитнику
ЛНЗ проведет спарринг с Александрией
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига лучший игрок лучший тренер Бени Макуана Юрий Калитвинцев Полесье Житомир
Источник УПЛ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 13 ноября 2023, 08:30 0
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)

Соревнования пройдут с 12 по 19 ноября

ФОТО. Лицо Пушича после поражения Шахтера в матче УПЛ против Днепра-1
Футбол | 13 ноября 2023, 07:30 13
ФОТО. Лицо Пушича после поражения Шахтера в матче УПЛ против Днепра-1
ФОТО. Лицо Пушича после поражения Шахтера в матче УПЛ против Днепра-1

Днепровский клуб обыграл «горняков» со счетом 3:1

Водопад голов. Челси и Манчестер Сити покуражились на Стэмфорд Бридж
Футбол | 12.11.2023, 20:39
Водопад голов. Челси и Манчестер Сити покуражились на Стэмфорд Бридж
Водопад голов. Челси и Манчестер Сити покуражились на Стэмфорд Бридж
Кривенцов перед уходом из Зари едва не подрался с Герреро – источник
Футбол | 13.11.2023, 09:52
Кривенцов перед уходом из Зари едва не подрался с Герреро – источник
Кривенцов перед уходом из Зари едва не подрался с Герреро – источник
ТРУБИН: «Бенфика – это верить до последней секунды и работать до конца»
Футбол | 13.11.2023, 12:02
ТРУБИН: «Бенфика – это верить до последней секунды и работать до конца»
ТРУБИН: «Бенфика – это верить до последней секунды и работать до конца»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где он был 10 лет? О'Салливан сенсационно проиграл в полуфинале в Китае
Где он был 10 лет? О'Салливан сенсационно проиграл в полуфинале в Китае
12.11.2023, 00:25 5
Снукер
Шаг на первое место. Днепр-1 одержал волевую победу над Шахтером
Шаг на первое место. Днепр-1 одержал волевую победу над Шахтером
12.11.2023, 20:53 263
Футбол
ВИДЕО. Иран нанес сенсационное поражение Бразилии на чемпионате мира U-17
ВИДЕО. Иран нанес сенсационное поражение Бразилии на чемпионате мира U-17
12.11.2023, 04:45
Футбол
ВИДЕО. Шикарный удар! Александр Зинченко забил первый гол в этом сезоне
ВИДЕО. Шикарный удар! Александр Зинченко забил первый гол в этом сезоне
11.11.2023, 18:41 36
Футбол
ВИДЕО. Во втором матче подряд! Миколенко забил на первой минуте
ВИДЕО. Во втором матче подряд! Миколенко забил на первой минуте
11.11.2023, 17:10 27
Футбол
Команда первенства района. Тренер Порту жестко прошелся по Шахтеру
Команда первенства района. Тренер Порту жестко прошелся по Шахтеру
11.11.2023, 11:36 25
Футбол
ВИДЕО. По учебникам Макманамана. Зинченко оформил топ-гол в стиле легенды
ВИДЕО. По учебникам Макманамана. Зинченко оформил топ-гол в стиле легенды
11.11.2023, 20:25 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем