Женская сборная Украины узнает соперника в стыковых матчах Лиги наций

Жеребьевка финального турнира первого в истории розыгрыша женской Лиги наций, а также стыковых матчей состоится 11 декабря в 14:00 по киевскому времени.

В период с 23 по 28 февраля четыре победителя групп Лиги А (Испания, Нидерланды, Германия, Франция) определят первого в истории чемпиона женской Лиги наций. Финальная стадия пройдет по системе одноматчевого плей-офф.

Участники финала выйдут на Олимпиаду вместе с Францией (хозяйкой Игр-2024). Если Франция сыграет в финале Лиги наций, ее путевка достанется бронзовому призеру турнира.

Также будут определены пары стыковых матчей между командами Лиг А, В и С, которые претендуют на сохранение прописки в дивизионе и повышение в классе.

Все поединки состоятся в период с 21 по 28 февраля. Сяные сборные первый матч проведут на выезде.

Стыковые матчи за место в Лиге А

Обладатели третьих мест в Лиге А (сеяные): Бельгия, Исландия, Норвегия, Швеция.

Обладатели вторых мест в Лиге В (несеяные): Босния и Герцеговина, Сербия, Венгрия, Хорватия.

Стыковые матчи за место в Лиге В

Три лучших обладателя третьих мест в Лиге В (сеянные): Северная Ирландия, Словакия, Украина .

. Три лучших обладателя вторых мест в Лиге С (несеяные): Болгария, Латвия, Черногория.

Сборная Украины заняла третье место в группе и сумела обойти Словению в рейтинге третьих команд, избежав вылета в Лигу С.