У Ворсклы есть предложения по Степанюку и Кане
К весенней части сезона полтавчане будут готовиться в Турции
Как стало известно Sport.ua, футболисты «Ворсклы» начнут подготовку к весенней части сезона 8 января 2024 года. После двухнедельных тренировок в Полтаве подопечные Виктора Скрипника отправятся в Турцию, где на сборе проведут 7-8 контрольных матчей.
Вернутся в Полтаву за несколько дней до календарного матча 18 тура чемпионата УПЛ – с «Зарей», который состоится 24 февраля.
К тренировкам с основой будут привлечены и несколько лидеров молодежного состава, который будет готовиться к новым испытаниям в Полтаве и, в частности, примет участие в традиционном турнире на призы заслуженного тренера Украины Виктора Пожечевского.
Сейчас клубное руководство «Ворсклы» прилагает усилия для пролонгации контракта с нападающим Русланом Степанюком, соглашение с которым истекает 30 июня 2024 года. По информации нашего источника, его хотят видеть в своих рядах сразу несколько отечественных и зарубежных команд.
Похожая ситуация и с малийским полузащитником Ибрахимом Кане, по нему также хватает предложений от других клубов, но здесь у «Ворсклы» гораздо больше вариантов для маневра, потому что легионер принадлежит полтавчанам до 30 июня 2027 года.
Пока что в активе «Ворсклы» 23 очка и она идет на седьмом месте в чемпионате УПЛ.
Ранее главный тренер «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал ничью с «Рухом».
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