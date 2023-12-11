У Ворсклы есть предложения по Степанюку и Кане

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Ворсклы» начнут подготовку к весенней части сезона 8 января 2024 года. После двухнедельных тренировок в Полтаве подопечные Виктора Скрипника отправятся в Турцию, где на сборе проведут 7-8 контрольных матчей.

Вернутся в Полтаву за несколько дней до календарного матча 18 тура чемпионата УПЛ – с «Зарей», который состоится 24 февраля.

К тренировкам с основой будут привлечены и несколько лидеров молодежного состава, который будет готовиться к новым испытаниям в Полтаве и, в частности, примет участие в традиционном турнире на призы заслуженного тренера Украины Виктора Пожечевского.

Сейчас клубное руководство «Ворсклы» прилагает усилия для пролонгации контракта с нападающим Русланом Степанюком, соглашение с которым истекает 30 июня 2024 года. По информации нашего источника, его хотят видеть в своих рядах сразу несколько отечественных и зарубежных команд.

Похожая ситуация и с малийским полузащитником Ибрахимом Кане, по нему также хватает предложений от других клубов, но здесь у «Ворсклы» гораздо больше вариантов для маневра, потому что легионер принадлежит полтавчанам до 30 июня 2027 года.

Пока что в активе «Ворсклы» 23 очка и она идет на седьмом месте в чемпионате УПЛ.

Ранее главный тренер «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал ничью с «Рухом».