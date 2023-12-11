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  4. Боссы Юве лично наблюдали за Судаковым. Названа возможная сумма трансфера
Италия
11 декабря 2023, 14:40 |
1558
7

Боссы Юве лично наблюдали за Судаковым. Названа возможная сумма трансфера

Спортивный директор «бьянконери» наблюдал за игрой Георгия в матче отбора на Евро-2024

11 декабря 2023, 14:40 |
1558
7
Боссы Юве лично наблюдали за Судаковым. Названа возможная сумма трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков заинтересовал несколько иностранных топ-клубов.

Как сообщает Tuttosport, в подписании Судакова уже долгое время заинтересован «Ювентус», который может оформить трансфер уже в январе. Спортивный директор туринцев Кристиано Джунтолли лично наблюдал за горой Судакова во время матча отбора на Евро-2024 Украина – Италия (0:0).

В последнее время ценна за Георгия Судакова выросла и составляет 25-30 миллионов евро. В настоящее время ситуация вокруг Судакова и «Ювентуса» больше похожа серьезный интерес итальянского клуба, чем на переговоры, но все может резко измениться уже в январе.

Ранее появилась информация, что трансфер Судакова также начал изучать английский «Манчестер Юнайтед».

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Ювентус трансферы Шахтер Донецк трансферы Серии A трансферы УПЛ Георгий Судаков
Источник Tuttosport
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Комментарии 7
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Remark
Таке відчуття, що Судаков, то якийсь новий Месі. Якесь дике полювання на нього)))
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+1
contr
Судакова за 30 грывень
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0
AndiM
шаХрайське піар шоу з мудрікам, нічого не вчить європейських остолопів. А може навпаки, рінах знову запропонував схему на відмивання десятків мільйонів доларів .
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0
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anacreon
Але треба продавати. Якщо реально хтось звернеться до Шахтаря. Не треба чекати, поки 25 стукне. Є інтерес? Продавати і підтягувати  молодь з академії. Такі продажі Миколенка, Забарного, Мудрика, Циганкова, Довбика - шалена мотивація для молодих гравців. Що якщо будеш пахати, то теж поїдеш.
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0
contr
Судаков внук Коноплянки
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0
contr
Судаков поедет в страну дураков 
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-1
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