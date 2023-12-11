Боссы Юве лично наблюдали за Судаковым. Названа возможная сумма трансфера

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков заинтересовал несколько иностранных топ-клубов.

Как сообщает Tuttosport, в подписании Судакова уже долгое время заинтересован «Ювентус», который может оформить трансфер уже в январе. Спортивный директор туринцев Кристиано Джунтолли лично наблюдал за горой Судакова во время матча отбора на Евро-2024 Украина – Италия (0:0).

В последнее время ценна за Георгия Судакова выросла и составляет 25-30 миллионов евро. В настоящее время ситуация вокруг Судакова и «Ювентуса» больше похожа серьезный интерес итальянского клуба, чем на переговоры, но все может резко измениться уже в январе.

Ранее появилась информация, что трансфер Судакова также начал изучать английский «Манчестер Юнайтед».