Рейтинг WTA. Ястремска, Байндл и Снигур улучшили свое положение
Клара Бюрель после победы в Анже обновила личный рекорд
На прошлой неделе женщины сыграли два турнира WTA 125 в Монтевидео и в Анже.
В Уругвае на грунте лучшей стала мексиканка Рената Сарасуа, она поднялась на 23 строчки и находится недалеко от возвращения в первую сотню (105).
Во Франции победила Клара Бюрель, которая выбила из борьбы украинку Даяну Ястремскую. Француженка вплотную приблизилась к вхождению в первую полусотню (51), обновив личный рекорд.
В топ-40 изменений не произошло.
Топ-10 рейтинга WTA
Четыре украинки из первой сотне сохранили свои позиции. Даяна Ястремска, Катерина Байндл и Дарья Снигур поднялись на несколько мест. У большинства незначительные изменения, Дарья Лопатецкая опустилась в 9-й сотню.
Украинки в рейтинге WTA
В парном рейтинге украинки остались практически на тех же местах, на которых и были.
Украинки в топ-300 парного рейтинга WTA
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Даяна оформила волевую победу в матче с американкой
Артем и Виктор снова делают результативные действия в составе «Жироны»