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WTA
11 декабря 2023, 14:03 | Обновлено 11 декабря 2023, 14:05
248
0

Рейтинг WTA. Ястремска, Байндл и Снигур улучшили свое положение

Клара Бюрель после победы в Анже обновила личный рекорд

11 декабря 2023, 14:03 | Обновлено 11 декабря 2023, 14:05
248
0
Рейтинг WTA. Ястремска, Байндл и Снигур улучшили свое положение
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

На прошлой неделе женщины сыграли два турнира WTA 125 в Монтевидео и в Анже.

В Уругвае на грунте лучшей стала мексиканка Рената Сарасуа, она поднялась на 23 строчки и находится недалеко от возвращения в первую сотню (105).

Во Франции победила Клара Бюрель, которая выбила из борьбы украинку Даяну Ястремскую. Француженка вплотную приблизилась к вхождению в первую полусотню (51), обновив личный рекорд.

В топ-40 изменений не произошло.

Топ-10 рейтинга WTA

Четыре украинки из первой сотне сохранили свои позиции. Даяна Ястремска, Катерина Байндл и Дарья Снигур поднялись на несколько мест. У большинства незначительные изменения, Дарья Лопатецкая опустилась в 9-й сотню.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге украинки остались практически на тех же местах, на которых и были.

Украинки в топ-300 парного рейтинга WTA

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Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Анастасия Соболева Александра Олейникова Юлия Стародубцева Клара Бюрель Рената Сарасуа
Источник Sport.ua
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