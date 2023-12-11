Рейтинг WTA. Ястремска, Байндл и Снигур улучшили свое положение

На прошлой неделе женщины сыграли два турнира WTA 125 в Монтевидео и в Анже.

В Уругвае на грунте лучшей стала мексиканка Рената Сарасуа, она поднялась на 23 строчки и находится недалеко от возвращения в первую сотню (105).

Во Франции победила Клара Бюрель, которая выбила из борьбы украинку Даяну Ястремскую. Француженка вплотную приблизилась к вхождению в первую полусотню (51), обновив личный рекорд.

В топ-40 изменений не произошло.

Топ-10 рейтинга WTA

Четыре украинки из первой сотне сохранили свои позиции. Даяна Ястремска, Катерина Байндл и Дарья Снигур поднялись на несколько мест. У большинства незначительные изменения, Дарья Лопатецкая опустилась в 9-й сотню.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге украинки остались практически на тех же местах, на которых и были.

Украинки в топ-300 парного рейтинга WTA