Что случилось в 3-м сете? Ястремская не сумела выйти в финал турнира в Анже
Даяна в трех партиях проиграла Кларе Бюрель в полуфинале соревнований во Франции
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 106) завершила выступления на турнире серии WTA 125 в Анже (Франция), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
В полуфинале украинка в трех сетах уступила Кларе Бюрель (Франция, WTA 60) за 2 часа и 3 минуты.
WTA 125 Анже. Хард в помещении. 1/2 финала
Даяна Ястремская (Украина) – Клара Бюрель (Франция) – 7:6 (7:3), 3:6, 2:6
В первых двух сетах игра была достаточно равной и Даяна выигрывала более 70% очков на первой подаче. А вот в третьей партии статистика украинки в разы ухудшилась и Ястремская стала забирать только 44% поинтов на п.п.
Это была первая встреча теннисисток.
В финале турнира в Анже Бюрель сыграет против Хлоэ Паке (Франция, WTA 186).
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