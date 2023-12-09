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  4. Что случилось в 3-м сете? Ястремская не сумела выйти в финал турнира в Анже
WTA
09 декабря 2023, 20:26 | Обновлено 09 декабря 2023, 20:27
1498
3

Что случилось в 3-м сете? Ястремская не сумела выйти в финал турнира в Анже

Даяна в трех партиях проиграла Кларе Бюрель в полуфинале соревнований во Франции

09 декабря 2023, 20:26 | Обновлено 09 декабря 2023, 20:27
1498
3
Что случилось в 3-м сете? Ястремская не сумела выйти в финал турнира в Анже
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 106) завершила выступления на турнире серии WTA 125 в Анже (Франция), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В полуфинале украинка в трех сетах уступила Кларе Бюрель (Франция, WTA 60) за 2 часа и 3 минуты.

WTA 125 Анже. Хард в помещении. 1/2 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Клара Бюрель (Франция) – 7:6 (7:3), 3:6, 2:6

В первых двух сетах игра была достаточно равной и Даяна выигрывала более 70% очков на первой подаче. А вот в третьей партии статистика украинки в разы ухудшилась и Ястремская стала забирать только 44% поинтов на п.п.

Это была первая встреча теннисисток.

В финале турнира в Анже Бюрель сыграет против Хлоэ Паке (Франция, WTA 186).

По теме:
Даяна Ястремская – Клара Бюрель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стала известна следующая соперница Ястремской на турнире во Франции
Ястремская вышла в 1/2 финала на турнире WTA 125 во Франции
Даяна Ястремская Клара Бюрель WTA Анже
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Олександр Січкаренко
Вчора відіграла три сети, сьогодні Даянки вистачило на 1 сет, потім все зупинилась і без шансів програла
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0
Александр Ад
а що може трапитися .коли граешь і проти суперниці і проти суддів і проти глядачів.і проти самой себе?І всеж подякую Даяні .що не дала нудьгувати за тенісом на цьому тижні!
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-4
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