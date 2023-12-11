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  4. Цыганкову покорилось уникальное достижение среди украинцев в Ла Лиге
Испания
11 декабря 2023, 14:15 |
2359
6

Цыганкову покорилось уникальное достижение среди украинцев в Ла Лиге

Виктор провел 33-й матч в испанском чемпионате

11 декабря 2023, 14:15 |
2359
6
Цыганкову покорилось уникальное достижение среди украинцев в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

10 декабря состоялся матч 16-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу жиронцев.

Украинский футболист номинальных гостей Виктор Цыганков вышел на поле с первых минут. На 12-ой он стал автором результативной передачи на Артема Довбика.

Цыганков провел свой 33-й матч в испанской Ла Лиге, что является рекордом среди выступавших в Примере украинских футболистов. Виктор опередил Евгения Конопляну, который в свое время за «Севилью» провел 32 игры. В топ-3 также входит и Артём Кравец, в активе которого 26 поединков.

Список украинских футболистов с наибольшим количеством матчей в Ла Лиге:

  1. Виктор Цыганков (33)
  2. Евгений Коноплянка (32)
  3. Артем Кравец (26)
  4. Андрей Лунин (20)
  5. Артем Довбик (15)
  6. Роман Зозуля (6)
  7. Василий Кравец (6)
  8. Денис Бойко (3)
  9. Максим Коваль (2)
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статистика Ла Лига Жирона чемпионат Испании по футболу Виктор Цыганков Евгений Коноплянка Артем Кравец Андрей Лунин Артем Довбик Роман Зозуля Василий Кравец Денис Бойко Максим Коваль (футболист)
Источник ВЗбирна
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Комментарии 6
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potemkin78
только Коноплянка это сделал за два года а Циганков за 9 месяцев
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+1
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anacreon
Не густо наші награли в ЛаЛізі. Ну, будемо сподіватися, що після успіхів Довбика і Циганкова діла підуть краще. Спокійно клуби ЛаЛіги можуть забирати гравців типу Піхальонка, Коноплі,  Ваната 
А прогрес Ярмолюка показав, що можна забирати ще і молодих 18-річних, які тільки з академій. Бражко цілком міг розкритися в Серії А, але Суркіс зажмотив.Взагалі Циганков це яскравий приклад того, що талановиті гравці починають деградувати в УПЛ, але можуть розкритися, коли їх віддадуть в команду, де кращі поля і кращі партнери. Циганков просто топтався на місці, те саме Миколенко. Пішли в  інший чемпіонат і заграли.Он Ванат якось ні туди, ні сюди. Якби його зараз прилаштувати в топ-чемп, то може розкрився би краще. Те саме Судаков. Цілком може стати набагато краще з кращими  партнерами.
Динамо та Шахтар в принципі мають бути заінтересовані в тому, аби продавати свою молодь. Як тільки є інтерес. Бо навіщо тоді їм академії? Продали Мудрика - розкрився ще краще Судаков. Продадуть Судакова - з'явиться новий молодий талант з Академії. Інакше вони сидять по 10 років у клубі і ні самі не прогресують, ні молоді не дають шансу розвинутися. 
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0
APL
Щось я Чигиринського небачу
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0
Александр Толстых
Молодец Циганков.
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0
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