Цыганкову покорилось уникальное достижение среди украинцев в Ла Лиге

10 декабря состоялся матч 16-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу жиронцев.

Украинский футболист номинальных гостей Виктор Цыганков вышел на поле с первых минут. На 12-ой он стал автором результативной передачи на Артема Довбика.

Цыганков провел свой 33-й матч в испанской Ла Лиге, что является рекордом среди выступавших в Примере украинских футболистов. Виктор опередил Евгения Конопляну, который в свое время за «Севилью» провел 32 игры. В топ-3 также входит и Артём Кравец, в активе которого 26 поединков.

Список украинских футболистов с наибольшим количеством матчей в Ла Лиге: