Цыганкову покорилось уникальное достижение среди украинцев в Ла Лиге
Виктор провел 33-й матч в испанском чемпионате
10 декабря состоялся матч 16-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу жиронцев.
Украинский футболист номинальных гостей Виктор Цыганков вышел на поле с первых минут. На 12-ой он стал автором результативной передачи на Артема Довбика.
Цыганков провел свой 33-й матч в испанской Ла Лиге, что является рекордом среди выступавших в Примере украинских футболистов. Виктор опередил Евгения Конопляну, который в свое время за «Севилью» провел 32 игры. В топ-3 также входит и Артём Кравец, в активе которого 26 поединков.
Список украинских футболистов с наибольшим количеством матчей в Ла Лиге:
- Виктор Цыганков (33)
- Евгений Коноплянка (32)
- Артем Кравец (26)
- Андрей Лунин (20)
- Артем Довбик (15)
- Роман Зозуля (6)
- Василий Кравец (6)
- Денис Бойко (3)
- Максим Коваль (2)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем и Виктор снова делают результативные действия в составе «Жироны»
Виталий уже становится одним из лидеров «Эвертона» в матчах АПЛ
А прогрес Ярмолюка показав, що можна забирати ще і молодих 18-річних, які тільки з академій. Бражко цілком міг розкритися в Серії А, але Суркіс зажмотив.Взагалі Циганков це яскравий приклад того, що талановиті гравці починають деградувати в УПЛ, але можуть розкритися, коли їх віддадуть в команду, де кращі поля і кращі партнери. Циганков просто топтався на місці, те саме Миколенко. Пішли в інший чемпіонат і заграли.Он Ванат якось ні туди, ні сюди. Якби його зараз прилаштувати в топ-чемп, то може розкрився би краще. Те саме Судаков. Цілком може стати набагато краще з кращими партнерами.
Динамо та Шахтар в принципі мають бути заінтересовані в тому, аби продавати свою молодь. Як тільки є інтерес. Бо навіщо тоді їм академії? Продали Мудрика - розкрився ще краще Судаков. Продадуть Судакова - з'явиться новий молодий талант з Академії. Інакше вони сидять по 10 років у клубі і ні самі не прогресують, ні молоді не дають шансу розвинутися.