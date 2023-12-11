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Украина. Премьер лига
11 декабря 2023, 13:49 | Обновлено 11 декабря 2023, 14:02
589
0

Динамо Киев – Оболонь. Стали известны стартовые составы

Заключительный матч 17-го тура УПЛ начнется в 15:00

11 декабря 2023, 13:49 | Обновлено 11 декабря 2023, 14:02
589
0
Динамо Киев – Оболонь. Стали известны стартовые составы
Стадион имени Валерия Лобановского

Сегодня, 11 декабря, «Динамо» Киев на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в матче семнадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет киевскую «Оболонь». Начало матча – в 15:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 6-е и 12-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Александра Шовковского и Валерия Иващенко на матч:

«Динамо» Киев: Бущан, Дубинчак, Дячук, Сирота, Тымчик, Бражко, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Волошин, Ванат.

«Оболонь»: Кичак, Прокопенко, Вовкун, Карась, Лукьянчук, Мединский, Черненко, Косовский, Мороз, Краснопир, Тарануха.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Динамо - Оболонь стартовые составы
Источник Sport.ua
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