Динамо Киев – Оболонь. Стали известны стартовые составы
Заключительный матч 17-го тура УПЛ начнется в 15:00
Сегодня, 11 декабря, «Динамо» Киев на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в матче семнадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет киевскую «Оболонь». Начало матча – в 15:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 6-е и 12-е места в турнирной таблице соответственно.
Стали известны стартовые составы команд Александра Шовковского и Валерия Иващенко на матч:
«Динамо» Киев: Бущан, Дубинчак, Дячук, Сирота, Тымчик, Бражко, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Волошин, Ванат.
«Оболонь»: Кичак, Прокопенко, Вовкун, Карась, Лукьянчук, Мединский, Черненко, Косовский, Мороз, Краснопир, Тарануха.
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