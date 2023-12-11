Динамо Киев – Оболонь. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 11 декабря, «Динамо» Киев на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в матче семнадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет киевскую «Оболонь». Начало матча – в 15:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 6-е и 12-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Александра Шовковского и Валерия Иващенко на матч:

«Динамо» Киев: Бущан, Дубинчак, Дячук, Сирота, Тымчик, Бражко, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Волошин, Ванат.

«Оболонь»: Кичак, Прокопенко, Вовкун, Карась, Лукьянчук, Мединский, Черненко, Косовский, Мороз, Краснопир, Тарануха.