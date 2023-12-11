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Румыния
11 декабря 2023, 13:27 | Обновлено 11 декабря 2023, 13:29
1541
11

Огромное разочарование. Владелец ЧФР Клуж намерен избавиться от Коноплянки

Вероятно, украинец покинет румынский клуб уже в зимнее трансферное окно

11 декабря 2023, 13:27 | Обновлено 11 декабря 2023, 13:29
1541
11
Огромное разочарование. Владелец ЧФР Клуж намерен избавиться от Коноплянки
ЧФР Клуж. Евгений Коноплянка

34-летний украинский вингер Евгений Коноплянка покинет румынский ЧФР из Клужа в самое ближайшее время, о чем публично заявил владелец клуба Нелу Варга.

«Что касается игроков, которые покинут клуб, то могу назвать троих, с которыми мы расстанемся. Первый – это Коноплянка, огромное разочарование. К сожалению, это была моя ставка, но я ее проиграл. Не может быть, чтобы перед каждым официальным матчем, когда тебя ставит тренер, накануне ты давал ему знать, что у тебя болит нога, что-то щиплет, не знаю что еще. Наверное, ему уже не хочется играть в футбол, но это уже не важно, это закрытая тема. Зимой мы расстанемся с Коноплянкой», - заявил Варга.

Также ЧФР Клуж намерен попрощаться с Лукой Юричичем и Кристианом Балградеаном.

Напомним, Евгений Коноплянка перешел в ЧФР Клуж в июле нынешнего года на правах свободного агента из польской «Краковии». Украинец оформил контракт на два сезона с опцией пролонгации еще на год, но с тех пор провел за румынскую команду 54 минуты в 4 поединках.

Более подробно о делах Коноплянки в ЧФР Клуж Sport.ua писал в рамках отдельного материала в октябре:

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Евгений Коноплянка ЧФР Клуж трансферы расторжение контракта
Источник Fanatik.ro
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Комментарии 11
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Burevestnik
Коно!!!  Не здавайся!!! Нехай мучиться до кінця контракту!    
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+6
Ekvato
Вміння піти вчасно і без ганьби дано не кожному. Класний був футболіст, але талант просрав, бо лінь перемогла. Зінченко ж навпаки, обдарований не був, але працездатність зробила з нього класного футболіста. Такий же приклад маємо в тенісі: обдарована талантом Марта і працьовита Еліна
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+2
Remark
Мабуть, йому не сподобались жарки Євгена))) То вся справа в перекладачі, не вміє нормально перекладати)
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+2
Показать Скрыть 6 ответов
potemkin78
Коноплянка уже очень давно не хочет играть. пока его в Днепре др.ючили он хоть чуть чуть бегал а как уехал за рубеж то встал 
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0
contr
Мудрик син Коноплянки 
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-2
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