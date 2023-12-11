Огромное разочарование. Владелец ЧФР Клуж намерен избавиться от Коноплянки

34-летний украинский вингер Евгений Коноплянка покинет румынский ЧФР из Клужа в самое ближайшее время, о чем публично заявил владелец клуба Нелу Варга.

«Что касается игроков, которые покинут клуб, то могу назвать троих, с которыми мы расстанемся. Первый – это Коноплянка, огромное разочарование. К сожалению, это была моя ставка, но я ее проиграл. Не может быть, чтобы перед каждым официальным матчем, когда тебя ставит тренер, накануне ты давал ему знать, что у тебя болит нога, что-то щиплет, не знаю что еще. Наверное, ему уже не хочется играть в футбол, но это уже не важно, это закрытая тема. Зимой мы расстанемся с Коноплянкой», - заявил Варга.

Также ЧФР Клуж намерен попрощаться с Лукой Юричичем и Кристианом Балградеаном.

Напомним, Евгений Коноплянка перешел в ЧФР Клуж в июле нынешнего года на правах свободного агента из польской «Краковии». Украинец оформил контракт на два сезона с опцией пролонгации еще на год, но с тех пор провел за румынскую команду 54 минуты в 4 поединках.

Более подробно о делах Коноплянки в ЧФР Клуж Sport.ua писал в рамках отдельного материала в октябре: