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Украина. Премьер лига
11 декабря 2023, 12:50 | Обновлено 11 декабря 2023, 13:09
247
0

Металлист 1925 – Александрия. Стали известны стартовые составы

Матч 17-го тура УПЛ начнется в 14:00

11 декабря 2023, 12:50 | Обновлено 11 декабря 2023, 13:09
247
0
Металлист 1925 – Александрия. Стали известны стартовые составы
ПФЛ. Стадион Левый Берег

Сегодня, 11 декабря, «Металлист 1925» на стадионе «Левый Берег» в матче семнадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет «Александрию». Начало матча – в 14:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 11-е и 13-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Олега Голодюка и Руслана Ротаня на матч:

«Металлист 1925»: Сидоренко, Безуглый, Ткачук Евгений, Курило, Жичиков, Габелок, Ткачук Андрей, Моура, Мартынюк, Дмитренко, Борячук.

«Александрия»: Шевченко, Кравченко, Сигеев, Скорко, Логинов, Плакса, Джевани, Копина, Кулаковский, Шулянский, Кулаков.

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Александрия стартовые составы
Источник Sport.ua
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