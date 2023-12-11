Металлист 1925 – Александрия. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 11 декабря, «Металлист 1925» на стадионе «Левый Берег» в матче семнадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет «Александрию». Начало матча – в 14:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 11-е и 13-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Олега Голодюка и Руслана Ротаня на матч:

«Металлист 1925»: Сидоренко, Безуглый, Ткачук Евгений, Курило, Жичиков, Габелок, Ткачук Андрей, Моура, Мартынюк, Дмитренко, Борячук.

«Александрия»: Шевченко, Кравченко, Сигеев, Скорко, Логинов, Плакса, Джевани, Копина, Кулаковский, Шулянский, Кулаков.