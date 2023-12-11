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  4. Месси не в топ-5. Названы лучшие игроки сборных в 2010-х годах
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11 декабря 2023, 12:01 |
769
4

Месси не в топ-5. Названы лучшие игроки сборных в 2010-х годах

Издание FourFourTwo назвало 10 игроков, которые лучше выступали за свои национальные команды

11 декабря 2023, 12:01 |
769
4
Месси не в топ-5. Названы лучшие игроки сборных в 2010-х годах
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Издание FourFourTwo объявило список из 10 игроков, которые лучше всего выступали за свои национальные команды в 2010-х годах.

Интересно, что в топ-3 не попал ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду. Аргентинец, чьим наибольшим достижением в этот период был финал чемпионата мира, занял лишь 8-е место, а португалец с трофеем Евро-2016 оказался на 4-й позиции.

Тройку открыл действующий тренер «Барселоны» Хави. В 2010 году он с Испанией выиграл чемпионата мира в ЮАР, а в 2012 на украинских полях завоевал трофей чемпиона Европы.

Второе место занял уже легендарный игрок «Баварии» Томас Мюллер. Его самые большие достижения – золотая бутса мундиаля 2010 года и победа на ЧМ-2014 в Бразилии.

На вершине топа находится Андрес Иньеста, который имеет такой же список трофеев, что и Хави, но есть одно существенное отличие – Андрес забил победный гол в финале чемпионата мира 2010 года.

Топ-10 лучших игроков сборных в 2010-х годах:

  • 1. Андрес Иньеста (Испания)
  • 2. Томас Мюллер (Германия)
  • 3. Хави (Испания)
  • 4. Криштиану Роналду (Португалия)
  • 5. Килиан Мбаппе (Франция)
  • 6. Мануэль Нойер (Германия)
  • 7. Серхио Бускетс (Испания)
  • 8. Лионель Месси (Аргентина)
  • 9. Луис Суарес (Уругвай)
  • 10. Икер Касильяс (Испания)
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Лионель Месси Криштиану Роналду Килиан Мбаппе Андрес Иньеста Хави Томас Мюллер Луис Суарес Мануэль Нойер Икер Касильяс Серхио Бускетс рейтинг FourFourTwo
Источник FourFourTwo
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Комментарии 4
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luceorius
 Форлан більше заслужив, ніж Суарес, а Снейдерс - ніж Бускетс або Касільяс.
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0
Sheva19
Золотые мячи интересно в годы чемпионатов мира ини вручаютьса чемпионам а Два пиара выиграли один ЧМ на двоих .Ответ один мячики купленные 
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0
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potemkin78
да это он ещё высоко находится, ибо не выиграл ниодного турнира со зборной. 
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0
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