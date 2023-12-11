Месси не в топ-5. Названы лучшие игроки сборных в 2010-х годах

Издание FourFourTwo объявило список из 10 игроков, которые лучше всего выступали за свои национальные команды в 2010-х годах.

Интересно, что в топ-3 не попал ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду. Аргентинец, чьим наибольшим достижением в этот период был финал чемпионата мира, занял лишь 8-е место, а португалец с трофеем Евро-2016 оказался на 4-й позиции.

Тройку открыл действующий тренер «Барселоны» Хави. В 2010 году он с Испанией выиграл чемпионата мира в ЮАР, а в 2012 на украинских полях завоевал трофей чемпиона Европы.

Второе место занял уже легендарный игрок «Баварии» Томас Мюллер. Его самые большие достижения – золотая бутса мундиаля 2010 года и победа на ЧМ-2014 в Бразилии.

На вершине топа находится Андрес Иньеста, который имеет такой же список трофеев, что и Хави, но есть одно существенное отличие – Андрес забил победный гол в финале чемпионата мира 2010 года.

Топ-10 лучших игроков сборных в 2010-х годах: