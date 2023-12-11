Месси не в топ-5. Названы лучшие игроки сборных в 2010-х годах
Издание FourFourTwo назвало 10 игроков, которые лучше выступали за свои национальные команды
Издание FourFourTwo объявило список из 10 игроков, которые лучше всего выступали за свои национальные команды в 2010-х годах.
Интересно, что в топ-3 не попал ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду. Аргентинец, чьим наибольшим достижением в этот период был финал чемпионата мира, занял лишь 8-е место, а португалец с трофеем Евро-2016 оказался на 4-й позиции.
Тройку открыл действующий тренер «Барселоны» Хави. В 2010 году он с Испанией выиграл чемпионата мира в ЮАР, а в 2012 на украинских полях завоевал трофей чемпиона Европы.
Второе место занял уже легендарный игрок «Баварии» Томас Мюллер. Его самые большие достижения – золотая бутса мундиаля 2010 года и победа на ЧМ-2014 в Бразилии.
На вершине топа находится Андрес Иньеста, который имеет такой же список трофеев, что и Хави, но есть одно существенное отличие – Андрес забил победный гол в финале чемпионата мира 2010 года.
Топ-10 лучших игроков сборных в 2010-х годах:
- 1. Андрес Иньеста (Испания)
- 2. Томас Мюллер (Германия)
- 3. Хави (Испания)
- 4. Криштиану Роналду (Португалия)
- 5. Килиан Мбаппе (Франция)
- 6. Мануэль Нойер (Германия)
- 7. Серхио Бускетс (Испания)
- 8. Лионель Месси (Аргентина)
- 9. Луис Суарес (Уругвай)
- 10. Икер Касильяс (Испания)
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