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  4. ФОТО. Как в киевском «Динамо» отреагировали на допуск россиян к Олимпиаде
Украина. Премьер лига
11 декабря 2023, 11:23 |
1916
1

ФОТО. Как в киевском «Динамо» отреагировали на допуск россиян к Олимпиаде

Самый титулованный украинский клуб опубликовал реакцию на решение МОК

11 декабря 2023, 11:23 |
1916
1
ФОТО. Как в киевском «Динамо» отреагировали на допуск россиян к Олимпиаде
ФК Динамо.

Прессслужба киевского «Динамо» отреагировала на допуск российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года.

«Ваше нейтральное знамя – в крови украинцев», – написали в официальных социальных сетях киевского клуба и выставили фотографию с кровавым российским диктатором путиным.

Ранее Международный олимпийский комитет официально сообщил, что российские и белорусские спортсмены смогут выступить на летней Олимпиаде 2024 года в Париже.

ФОТО. Как в киевском «Динамо» отреагировали на допуск россиян к Олимпиаде

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МОК Олимпийские игры 2024 дисквалификация россии российско-украинская война дисквалификация беларуси Динамо Киев
Источник Instagram
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Alex196
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