Прессслужба киевского «Динамо» отреагировала на допуск российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года.

«Ваше нейтральное знамя – в крови украинцев», – написали в официальных социальных сетях киевского клуба и выставили фотографию с кровавым российским диктатором путиным.

Ранее Международный олимпийский комитет официально сообщил, что российские и белорусские спортсмены смогут выступить на летней Олимпиаде 2024 года в Париже.

ФОТО. Как в киевском «Динамо» отреагировали на допуск россиян к Олимпиаде