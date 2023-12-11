ФОТО. Как в киевском «Динамо» отреагировали на допуск россиян к Олимпиаде
Самый титулованный украинский клуб опубликовал реакцию на решение МОК
Прессслужба киевского «Динамо» отреагировала на допуск российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года.
«Ваше нейтральное знамя – в крови украинцев», – написали в официальных социальных сетях киевского клуба и выставили фотографию с кровавым российским диктатором путиным.
Ранее Международный олимпийский комитет официально сообщил, что российские и белорусские спортсмены смогут выступить на летней Олимпиаде 2024 года в Париже.
ФОТО. Как в киевском «Динамо» отреагировали на допуск россиян к Олимпиаде
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