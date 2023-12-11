Вчера, 10 декабря 2023 года, состоялся матч 16-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Жироной». Встреча закончилась со счетом 2:4 в пользу гостей.

Первый гол в поединке забил украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик с ассиста своего соотечественника Виктора Цыганкова. Интересно, что в момент передачи на Артема мяч пытался перехватить уругвайский защитник «Барселоны» Рональд Араухо, но ему не удалось дотянуться.

Из-за этого известный в сети Twitter Troll Football (3.5 миллионов подписчиков) опубликовал карикатуру, на которой Артем Довбик выступает хозяином собаки с лицом Рональда Араухо. Подпись получилась красноречивой: «Новый хозяин Араухо».

ФОТО. «Новый хозяин Араухо». Известный аккаунт сделал мем о Довбике