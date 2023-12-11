Златан Ибрагимович может стать тренером Милана

Легендарный шведский футболист Златан Ибрагимович может возглавить итальянский «Милан» на правах временного тренера в случае увольнения нынешнего наставника «россо-нери» Стефано Пиоли.

Об этом сообщает Football-Italia со ссылкой на La Repubblica. По информации источника, переговоры со Златаном ведутся давно, и в данном случае речь идет о потенциальном временном исполнении обязанностей главного тренера в тандеме с Игнацио Абате, который сейчас работает с молодежной командой «Милана».

Сообщается, что швед был на контакте с руководством «Милана» практически все время с момента завершения игровой карьеры в конце прошлого сезона, но задержки с назначением Златана связаны с потенциальной сменой тренерского штаба до конца сезона. Ибрагимовича видят в качестве помощника Абате и прямой связью между командой и владельцем клуба Джерри Кардинале. При этом сам швед уже заявлял, что не горит желанием становиться тренером, но в клубе, видимо, надеются переубедить своего бывшего игрока.

Отметим, что после поражения от «Аталанты» (2:3) в последнем туре «Милан» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Интера на девять очков. Также «россо-нери» могут прекратить выступление в Лиге чемпионов и вообще остаться без еврокубков – перед заключительным туром группового этапа подопечные Стефано Пиоли находятся на последнем месте в своем квартете, и для продолжения выступления на евроарене им нельзя проигрывать на выезде «Ньюкаслу».