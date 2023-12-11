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Италия
11 декабря 2023, 10:11 | Обновлено 11 декабря 2023, 10:20
313
1

Златан Ибрагимович может стать тренером Милана

Швед в конце прошлого сезона завершил игровую карьеру

11 декабря 2023, 10:11 | Обновлено 11 декабря 2023, 10:20
313
1
Златан Ибрагимович может стать тренером Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Легендарный шведский футболист Златан Ибрагимович может возглавить итальянский «Милан» на правах временного тренера в случае увольнения нынешнего наставника «россо-нери» Стефано Пиоли.

Об этом сообщает Football-Italia со ссылкой на La Repubblica. По информации источника, переговоры со Златаном ведутся давно, и в данном случае речь идет о потенциальном временном исполнении обязанностей главного тренера в тандеме с Игнацио Абате, который сейчас работает с молодежной командой «Милана».

Сообщается, что швед был на контакте с руководством «Милана» практически все время с момента завершения игровой карьеры в конце прошлого сезона, но задержки с назначением Златана связаны с потенциальной сменой тренерского штаба до конца сезона. Ибрагимовича видят в качестве помощника Абате и прямой связью между командой и владельцем клуба Джерри Кардинале. При этом сам швед уже заявлял, что не горит желанием становиться тренером, но в клубе, видимо, надеются переубедить своего бывшего игрока.

Отметим, что после поражения от «Аталанты» (2:3) в последнем туре «Милан» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Интера на девять очков. Также «россо-нери» могут прекратить выступление в Лиге чемпионов и вообще остаться без еврокубков – перед заключительным туром группового этапа подопечные Стефано Пиоли находятся на последнем месте в своем квартете, и для продолжения выступления на евроарене им нельзя проигрывать на выезде «Ньюкаслу».

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Златан Ибрагимович Милан Серия A чемпионат Италии по футболу отставка Лига чемпионов
Источник Football-Italia
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potemkin78
кто будет плохо играть - будет получать в жбан с ноги
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