Ювентус хочет купить Судакова уже в январе. Его переход сменит схему
Трансфер украинца – цель номер один для туринцев зимой
Туринский «Ювентус» спешит с вопросом приобретения полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова.
По информации Tuttosport, итальянский гранд стремится усилить свою атакующую мощь зимой, чтобы обойти миланский «Интер» в борьбе за чемпионство Италии. Сообщается, что «Ювентус» готов сменить игровую схему после трансфера украинца и играть в 3-4-1-2.
В этом сезоне 21-летний Георгий Судаков провел 16 матчей за донецкий «Шахтер», отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
Ранее появилась информация, что трансфер Судакова также начал изучать английский «Манчестер Юнайтед».
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