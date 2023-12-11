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  4. Ювентус хочет купить Судакова уже в январе. Его переход сменит схему
Италия
11 декабря 2023, 10:11 |
880
2

Ювентус хочет купить Судакова уже в январе. Его переход сменит схему

Трансфер украинца – цель номер один для туринцев зимой

11 декабря 2023, 10:11 |
880
2
Ювентус хочет купить Судакова уже в январе. Его переход сменит схему
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Туринский «Ювентус» спешит с вопросом приобретения полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова.

По информации Tuttosport, итальянский гранд стремится усилить свою атакующую мощь зимой, чтобы обойти миланский «Интер» в борьбе за чемпионство Италии. Сообщается, что «Ювентус» готов сменить игровую схему после трансфера украинца и играть в 3-4-1-2.

В этом сезоне 21-летний Георгий Судаков провел 16 матчей за донецкий «Шахтер», отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Ранее появилась информация, что трансфер Судакова также начал изучать английский «Манчестер Юнайтед».

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Георгий Судаков Ювентус трансферы Шахтер Донецк трансферы Серии A трансферы УПЛ
Источник Tuttosport
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Alex86 1
Сейчас будет долгая сага когда шахта будет ценник формировать вверх
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Sheva19
В Две идти что на миное поле
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