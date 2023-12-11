Марсель обыграл Лорьян в результативном матче, Соболь – в запасе Страсбурга

10 декабря состоялись 6 матчей 15-го тура чемпионата Франции.

Марсель на выезде обыграл Лорьян (4:2) в результативном матче.

Страсбург дома выиграл у клуба Гавр (2:1), украинский защитник Эдуард Соболь остался в резерве у хозяев поля.

Лига 1. 15-й тур, 10 декабря

Ницца – Реймс – 2:1

Клермон – Лилль – 0:0

Мец – Брест – 0:1

Страсбург – Гавр – 2:1

Лион – Тулуза – 3:0

Лорьян – Марсель – 2:4

Турнирная таблица

Ницца – Реймс – 2:1

Клермон – Лилль – 0:0

Мец – Брест – 0:1

Страсбург – Гавр – 2:1

Лион – Тулуза – 3:0

Лорьян – Марсель – 2:4