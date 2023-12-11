Франция11 декабря 2023, 00:59 | Обновлено 11 декабря 2023, 01:31
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Марсель обыграл Лорьян в результативном матче, Соболь – в запасе Страсбурга
10 декабря состоялись 6 матчей 15-го тура чемпионата Франции
11 декабря 2023, 00:59 | Обновлено 11 декабря 2023, 01:31
16
0
10 декабря состоялись 6 матчей 15-го тура чемпионата Франции.
Марсель на выезде обыграл Лорьян (4:2) в результативном матче.
Страсбург дома выиграл у клуба Гавр (2:1), украинский защитник Эдуард Соболь остался в резерве у хозяев поля.
Лига 1. 15-й тур, 10 декабря
- Ницца – Реймс – 2:1
- Клермон – Лилль – 0:0
- Мец – Брест – 0:1
- Страсбург – Гавр – 2:1
- Лион – Тулуза – 3:0
- Лорьян – Марсель – 2:4
Турнирная таблица
Ницца – Реймс – 2:1
Клермон – Лилль – 0:0
Мец – Брест – 0:1
Страсбург – Гавр – 2:1
Лион – Тулуза – 3:0
Лорьян – Марсель – 2:4
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