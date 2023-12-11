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10.12.2023 16:00 – FT 0 : 0
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Франция
11 декабря 2023, 00:59 | Обновлено 11 декабря 2023, 01:31
16
0

Марсель обыграл Лорьян в результативном матче, Соболь – в запасе Страсбурга

10 декабря состоялись 6 матчей 15-го тура чемпионата Франции

11 декабря 2023, 00:59 | Обновлено 11 декабря 2023, 01:31
16
0
Марсель обыграл Лорьян в результативном матче, Соболь – в запасе Страсбурга
Getty Images/Global Images Ukraine

10 декабря состоялись 6 матчей 15-го тура чемпионата Франции.

Марсель на выезде обыграл Лорьян (4:2) в результативном матче.

Страсбург дома выиграл у клуба Гавр (2:1), украинский защитник Эдуард Соболь остался в резерве у хозяев поля.

Лига 1. 15-й тур, 10 декабря

  • Ницца – Реймс – 2:1
  • Клермон – Лилль – 0:0
  • Мец – Брест – 0:1
  • Страсбург – Гавр – 2:1
  • Лион – Тулуза – 3:0
  • Лорьян – Марсель – 2:4

Турнирная таблица

Ницца – Реймс – 2:1

Клермон – Лилль – 0:0

Мец – Брест – 0:1

Страсбург – Гавр – 2:1

Лион – Тулуза – 3:0

Лорьян – Марсель – 2:4

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Источник Sport.ua
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