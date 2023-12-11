Фулхем – Вест Хэм 5:0. Виллиан поучаствовал в разгроме. Видео голов, обзор

В матче 16-го тура Английской Премьер-лиги «Фулхэм» дома разгромил «Вест Хэм» (5:0).

Дачники до перерыва создали комфортное преимущество в 3 гола, а во второй половине довели свой перевес до 5 мячей.

«Фулхэм» набрал 21 очко и вошел в топ-10 чемпионата Англии, отставая от «Вест Хэма» на 3 пункта.

АПЛ. 16-й тур, 10 декабря

Фулхэм – Вест Хэм – 5:0

Голы: Хименес, 22, Виллиан, 31, Адарабиойо, 40, Уилсон, 60, Карлос Винисиус, 89

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