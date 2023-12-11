Англия11 декабря 2023, 00:43 | Обновлено 11 декабря 2023, 01:01
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Фулхем – Вест Хэм 5:0. Виллиан поучаствовал в разгроме. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор поединка 16-го тура Английской Премьер-лиги
11 декабря 2023, 00:43 | Обновлено 11 декабря 2023, 01:01
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В матче 16-го тура Английской Премьер-лиги «Фулхэм» дома разгромил «Вест Хэм» (5:0).
Дачники до перерыва создали комфортное преимущество в 3 гола, а во второй половине довели свой перевес до 5 мячей.
«Фулхэм» набрал 21 очко и вошел в топ-10 чемпионата Англии, отставая от «Вест Хэма» на 3 пункта.
АПЛ. 16-й тур, 10 декабря
Фулхэм – Вест Хэм – 5:0
Голы: Хименес, 22, Виллиан, 31, Адарабиойо, 40, Уилсон, 60, Карлос Винисиус, 89
Видео голов и обзор матча
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Винисиус (Фулхэм).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Уилсон (Фулхэм).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Тосин Адарабиойо (Фулхэм).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Виллиан (Фулхэм).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Рауль Хименес (Фулхэм).
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