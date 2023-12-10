Жирона забила третий гол Барселоне после замен Довбика и Цыганкова

10 декабря в матче 16-го тура Ла Лиги «Жирона» во встрече с «Барселоной» подтвердила статус одного из претендентов на титул в текущем сезоне.

«Жирона» выиграла первый тайм со счетом 2:1, счет открыл Артем Довбик с передачи Виктора Цыганкова.

Украинцев заменили на 73-й и 78-й минуте соответственно, а на 80-й только вышедший на поле Валери забил третий гол в ворота «сине-гранатовых».

Отметим, что победа вернет «Жирону» на первое место в чемпионате.

Видео гола