Испания10 декабря 2023, 23:50 | Обновлено 10 декабря 2023, 23:52
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Жирона забила третий гол Барселоне после замен Довбика и Цыганкова
«Бело-красные» близки к возвращению на первое место в турнирной таблице Ла Лиги
10 декабря 2023, 23:50 | Обновлено 10 декабря 2023, 23:52
964
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10 декабря в матче 16-го тура Ла Лиги «Жирона» во встрече с «Барселоной» подтвердила статус одного из претендентов на титул в текущем сезоне.
«Жирона» выиграла первый тайм со счетом 2:1, счет открыл Артем Довбик с передачи Виктора Цыганкова.
Украинцев заменили на 73-й и 78-й минуте соответственно, а на 80-й только вышедший на поле Валери забил третий гол в ворота «сине-гранатовых».
Отметим, что победа вернет «Жирону» на первое место в чемпионате.
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