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Испания
10 декабря 2023, 23:50 | Обновлено 10 декабря 2023, 23:52
964
0

Жирона забила третий гол Барселоне после замен Довбика и Цыганкова

«Бело-красные» близки к возвращению на первое место в турнирной таблице Ла Лиги

10 декабря 2023, 23:50 | Обновлено 10 декабря 2023, 23:52
964
0
Жирона забила третий гол Барселоне после замен Довбика и Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine

10 декабря в матче 16-го тура Ла Лиги «Жирона» во встрече с «Барселоной» подтвердила статус одного из претендентов на титул в текущем сезоне.

«Жирона» выиграла первый тайм со счетом 2:1, счет открыл Артем Довбик с передачи Виктора Цыганкова.

Украинцев заменили на 73-й и 78-й минуте соответственно, а на 80-й только вышедший на поле Валери забил третий гол в ворота «сине-гранатовых».

Отметим, что победа вернет «Жирону» на первое место в чемпионате.

Видео гола

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Барселона Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик Барселона - Жирона
Источник Sport.ua
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