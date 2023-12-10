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Испания
10 декабря 2023, 23:38 | Обновлено 10 декабря 2023, 23:39
888
0

Довбык и Цыганков вдвоем организовали четыре гола в текущем сезоне Ла Лиги

Трижды Артем забивал после ассистов Виктора, и один раз наоборот

10 декабря 2023, 23:38 | Обновлено 10 декабря 2023, 23:39
888
0
Довбык и Цыганков вдвоем организовали четыре гола в текущем сезоне Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик и Виктор Цыганков

10 декабря в матче 16-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Жирона» украинский дуэт Виктор Цыганков и Артем Довбик организовали очередной гол в Ла Лиге. Цыганков сделал результативную передачу, Довбик – забил.

Отметим, что Довбик и Цыганков организовали вдвоем четыре гола в сезоне 2023/24. Трижды Артем забивал после ассистов Виктора, и один раз Довбик отдал голевую передачу Цыганкову.

В целом в текущем сезоне Довбик забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 15 матчах Примеру, у Цыганкова 4 гола и 2 результивные передачи.

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Барселона Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик Барселона - Жирона
Источник Sport.ua
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