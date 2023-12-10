Довбык и Цыганков вдвоем организовали четыре гола в текущем сезоне Ла Лиги

10 декабря в матче 16-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Жирона» украинский дуэт Виктор Цыганков и Артем Довбик организовали очередной гол в Ла Лиге. Цыганков сделал результативную передачу, Довбик – забил.

Отметим, что Довбик и Цыганков организовали вдвоем четыре гола в сезоне 2023/24. Трижды Артем забивал после ассистов Виктора, и один раз Довбик отдал голевую передачу Цыганкову.

В целом в текущем сезоне Довбик забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 15 матчах Примеру, у Цыганкова 4 гола и 2 результивные передачи.