Гари ЛИНЕКЕР: «Я был определенно неправ, VAR портит игру»

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер признался, что чувствует себя «виноватым» за то, что поддержал введение VAR.

Несмотря на то, что технология была введена для обеспечения ясности и определенности, кажется, что сейчас в АПЛ она вызывает больше споров, чем когда-либо прежде.

К примеру в субботу болельщики «Арсенала» посчитали, что им несправедливо не назначили пенальти во время поражения 0:1 от «Астон Виллы», когда Дуглас Луис сбил Габриэля Жезуса в штрафной. Гол Кая Хаверца также был отменен за игру рукой во время борьбы с Мэтти Кэшем в штрафной «Астон Виллы».