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Англия
10 декабря 2023, 23:25 | Обновлено 10 декабря 2023, 23:31
923
1

Гари ЛИНЕКЕР: «Я был определенно неправ, VAR портит игру»

Специалист уверен, что споров в футболе меньше не стало

10 декабря 2023, 23:25 | Обновлено 10 декабря 2023, 23:31
923
1
Гари ЛИНЕКЕР: «Я был определенно неправ, VAR портит игру»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер признался, что чувствует себя «виноватым» за то, что поддержал введение VAR.

Несмотря на то, что технология была введена для обеспечения ясности и определенности, кажется, что сейчас в АПЛ она вызывает больше споров, чем когда-либо прежде.

К примеру в субботу болельщики «Арсенала» посчитали, что им несправедливо не назначили пенальти во время поражения 0:1 от «Астон Виллы», когда Дуглас Луис сбил Габриэля Жезуса в штрафной. Гол Кая Хаверца также был отменен за игру рукой во время борьбы с Мэтти Кэшем в штрафной «Астон Виллы».

«Почему защитникам можно случайно сыграть рукой, а нападающим – нет? Почему мы пытаемся не допустить взятия ворот?

То, как люди устанавливают правила игры и почему они так поступают, действительно странно.

Должен сказать, что мне больше не нравится VAR. Я был одним из тех, кто выступал за эту систему, и теперь чувствую себя виноватым, я был определенно неправ, это портит игру», – сказал Линекер.

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Источник The Sun
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Комментарии 1
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TarasTaras94
Вар не рятує від всіх помилок, але від дууууже багатьох. Просто вже забули як це було до цього. Але людський фактор нікуди не дівся, це точно 
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