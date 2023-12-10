Гари ЛИНЕКЕР: «Я был определенно неправ, VAR портит игру»
Специалист уверен, что споров в футболе меньше не стало
Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер признался, что чувствует себя «виноватым» за то, что поддержал введение VAR.
Несмотря на то, что технология была введена для обеспечения ясности и определенности, кажется, что сейчас в АПЛ она вызывает больше споров, чем когда-либо прежде.
К примеру в субботу болельщики «Арсенала» посчитали, что им несправедливо не назначили пенальти во время поражения 0:1 от «Астон Виллы», когда Дуглас Луис сбил Габриэля Жезуса в штрафной. Гол Кая Хаверца также был отменен за игру рукой во время борьбы с Мэтти Кэшем в штрафной «Астон Виллы».
«Почему защитникам можно случайно сыграть рукой, а нападающим – нет? Почему мы пытаемся не допустить взятия ворот?
То, как люди устанавливают правила игры и почему они так поступают, действительно странно.
Должен сказать, что мне больше не нравится VAR. Я был одним из тех, кто выступал за эту систему, и теперь чувствую себя виноватым, я был определенно неправ, это портит игру», – сказал Линекер.
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