10.12.2023 15:00 – FT 2 : 1
Испания10 декабря 2023, 23:00 | Обновлено 10 декабря 2023, 23:15
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0
Кадис и Осасуна разошлись миром, Атлетико М одержал победу с голом Мораты
10 декабря состоялись два матча 16-го тура чемпионата Испании по футболу
10 декабря 2023, 23:00 | Обновлено 10 декабря 2023, 23:15
139
0
10 декабря состоялись два матча 16-го тура чемпионата Испании по футболу.
Кадис и Осасуна разошлись миром (1:1), Атлетико М одержал победу над Альмерией (2:1)
Ла лига. 16-й тур, 10 декабря
Кадис – Осасуна – 1:1
Голы: Марти, 19 – Будимир, 70 (пен)
Атлетико – Альмерия – 2:1
Голы: Мората, 17, Корреа, 22 – Лео Баптистао, 62
События матча
62’
ГОЛ ! Мяч забил Лео Баптистао (Альмерия).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Атлетико Мадрид).
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