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Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
10.12.2023 15:00 – FT 2 : 1
Альмерия
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Испания
10 декабря 2023, 23:00 | Обновлено 10 декабря 2023, 23:15
139
0

Кадис и Осасуна разошлись миром, Атлетико М одержал победу с голом Мораты

10 декабря состоялись два матча 16-го тура чемпионата Испании по футболу

10 декабря 2023, 23:00 | Обновлено 10 декабря 2023, 23:15
139
0
Кадис и Осасуна разошлись миром, Атлетико М одержал победу с голом Мораты
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората

10 декабря состоялись два матча 16-го тура чемпионата Испании по футболу.

Кадис и Осасуна разошлись миром (1:1), Атлетико М одержал победу над Альмерией (2:1)

Ла лига. 16-й тур, 10 декабря

Кадис – Осасуна – 1:1

Голы: Марти, 19 – Будимир, 70 (пен)

Атлетико – Альмерия – 2:1

Голы: Мората, 17, Корреа, 22 – Лео Баптистао, 62

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Лео Баптистао (Альмерия).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Атлетико Мадрид).
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Источник Sport.ua
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