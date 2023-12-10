Свёнтек рассказала, что ей помешало удержать статус первой ракетки мира

Первая ракетка мира Ига Свёнтек рассказала, что ей мешало играть на своем высоком уровне в середине сезона.

«У Соболенко был великолепный сезон, она заслуженно стала первой ракеткой. Я предпочла сосредоточиться на других вещах, потому что давление, связанное с местом №1, было немного чрезмерным в середине сезона.

По этой причине я не играла очень свободно до US Open, а потом поняла, что мне просто нужно изменить отношение и подходить к следующим турнирам по-другому, просто быть другим игроком, который не фокусируется на этих вещах. Хотя я всегда стараюсь так делать, но не всегда получается», – сказала Свёнтек.

Отметим, что Свёнтек на два месяца стала второй ракеткой после US Open, но на Итоговом турнире WTA вернула свой статус, обыграв в очном противостоянии Арину Соболенко.

Также Свёнтек раскритиковала WTA за календарь турниров на 2024-й год.