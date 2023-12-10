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  4. Первая ракетка мира раскритиковала WTA за календарь турниров на 2024-й год
WTA
10 декабря 2023, 17:20 |
795
0

Первая ракетка мира раскритиковала WTA за календарь турниров на 2024-й год

Ига Свёнтек удивлена тем, что нагрузка на спортсменок увиличилась

10 декабря 2023, 17:20 |
795
0
Первая ракетка мира раскритиковала WTA за календарь турниров на 2024-й год
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек с отцом

Ига Свёнтек, которая является лидером мирового рейтинга, высказалась относительно изменений в календаре турниров на 2024 год.

«Календарь меняется в сторону еще большего количества обязанностей, еще больших затрат энергии, которые мы должны будем совершать во время участия в турнирах, потому что турниры становятся более продолжительными.

Это просто не способствует тому, что WTA пропагандирует в других аспектах, то есть поддержке психического и физического здоровья, жизненному балансу в любом его проявлении.

Я бы принимала решения, которые в большей степени способствовали бы тому, что они пропагандируют и поддерживают», – сказала Свёнтек.

Отметим, что в календаре WTA на следующий год количество турниров уровня 1000 увеличится до 10, а продолжительность турниров в Мадриде и Пекине возрастет до двух недель.

Олимпийские игры в Париже также будут проходить между Уимблдоном и US Open.

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Ига Свёнтек WTA
Источник Eurosport
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