Первая ракетка мира раскритиковала WTA за календарь турниров на 2024-й год

Ига Свёнтек, которая является лидером мирового рейтинга, высказалась относительно изменений в календаре турниров на 2024 год.

«Календарь меняется в сторону еще большего количества обязанностей, еще больших затрат энергии, которые мы должны будем совершать во время участия в турнирах, потому что турниры становятся более продолжительными.

Это просто не способствует тому, что WTA пропагандирует в других аспектах, то есть поддержке психического и физического здоровья, жизненному балансу в любом его проявлении.

Я бы принимала решения, которые в большей степени способствовали бы тому, что они пропагандируют и поддерживают», – сказала Свёнтек.

Отметим, что в календаре WTA на следующий год количество турниров уровня 1000 увеличится до 10, а продолжительность турниров в Мадриде и Пекине возрастет до двух недель.

Олимпийские игры в Париже также будут проходить между Уимблдоном и US Open.