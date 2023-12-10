Италия10 декабря 2023, 22:40 | Обновлено 10 декабря 2023, 23:16
217
1
Серия A. Болонья взяла 3 очка, Дженоа без Малиновского проиграл Монце
10 декабря состоялось три матча 15-го тура чемпионата Италии
10 декабря 2023, 22:40 | Обновлено 10 декабря 2023, 23:16
217
1
10 декабря состоялось три матча 15-го тура чемпионата Италии.
Болонья взяла 3 очка, обыграв в гостях Салернитану (2:1)
Дженоа без Руслана Малиновского проиграл Монце на выезде (0:1). Украинский хавбек пропускал матч из-за перебора желтых карточек.
Серия A. 15-й тур, 10 декабря
Фрозиноне – Торино – 0:0
Монца – Дженоа – 1:0
Гол: Дани Мота, 83
Салернитана – Болонья – 1:2
Голы: Симеон Нванкво, 75 – Зиркзе, 9, 20
События матча
83’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Мота (Монца).
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