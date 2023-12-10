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Чемпионат Италии
Монца
10.12.2023 16:00 – FT 1 : 0
Дженоа
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
10 декабря 2023, 22:40 | Обновлено 10 декабря 2023, 23:16
217
1

Серия A. Болонья взяла 3 очка, Дженоа без Малиновского проиграл Монце

10 декабря состоялось три матча 15-го тура чемпионата Италии

10 декабря 2023, 22:40 | Обновлено 10 декабря 2023, 23:16
217
1
Серия A. Болонья взяла 3 очка, Дженоа без Малиновского проиграл Монце
Getty Images/Global Images Ukraine

10 декабря состоялось три матча 15-го тура чемпионата Италии.

Болонья взяла 3 очка, обыграв в гостях Салернитану (2:1)

Дженоа без Руслана Малиновского проиграл Монце на выезде (0:1). Украинский хавбек пропускал матч из-за перебора желтых карточек.

Серия A. 15-й тур, 10 декабря

Фрозиноне – Торино – 0:0

Монца – Дженоа – 1:0

Гол: Дани Мота, 83

Салернитана – Болонья – 1:2

Голы: Симеон Нванкво, 75 – Зиркзе, 9, 20

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Мота (Монца).
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чемпионат Италии по футболу Серия A Фрозиноне Торино Монца Дженоа Салернитана Болонья видео голов и обзор Матео Ретеги Руслан Малиновский
Источник Sport.ua
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nivavn
то Дженоа програВ, чи програЛА...
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