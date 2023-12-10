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  4. Шон ДАЙЧ: «В Челси потратили целое состояние на игроков, приятно побеждать»
Англия
10 декабря 2023, 22:13 |
266
0

Шон ДАЙЧ: «В Челси потратили целое состояние на игроков, приятно побеждать»

Главный тренер «Эвертона» рад, что удалось добыть победу в матче с командой Маурисио Почеттино

10 декабря 2023, 22:13 |
266
0
Шон ДАЙЧ: «В Челси потратили целое состояние на игроков, приятно побеждать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Шон Дайч

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч прокомментировал домашнюю победу над «Челси» (2:0).

«Челси» – очень хорошая команда, без тени сомнения. Они держат мяч, у них очень хорошие техничные игроки, и они потратили целое состояние на игроков. Почеттино – топ-тренер, но вы должны найти способы побеждать, и это самое приятное для меня

Есть игры, в которых мы доминировали в количестве моментов и выигрывали, а есть и другие. Есть игры, в которых мы отчаянно оборонялись, как сегодня, приходилось бороться, работать и делать неприятные вещи. Это сочетание важно на протяжении всего сезона, и особенно в последнее время, когда мы лишились очков.

Находить разные способы побеждать в матчах с командой, которая снова будет играть на высшем уровне, очень приятно, и под всем этим скрывается очень твердый менталитет, который все время укрепляется», – сказал Дайч.

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Шон Дайч Маурисио Почеттино Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Эвертон - Челси
Источник BBC
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