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Украина. Премьер лига
10 декабря 2023, 21:31 | Обновлено 10 декабря 2023, 21:32
883
0

Экс-арбитр ФИФА: «Оранжевые карточки – нововведение неплохое»

Сергей Шебек уверен, что судьям будет легче решать судьбу спорных эпизодов

10 декабря 2023, 21:31 | Обновлено 10 декабря 2023, 21:32
883
0
Экс-арбитр ФИФА: «Оранжевые карточки – нововведение неплохое»
Getty Images/Global Images Ukraine

Эксарбитр ФИФА Сергей Шебек рассказал, что изменится в футболе с введением оранжевых карточек, которые будут означать временное удаление на десять минут.

«Это нововведение неплохое. На судейской кухне уже давно употребляют термин розовая карточка, как нечто среднее между желтой и красной карточкой. Даже на собрании арбитрам демонстрируют эпизод и говорят, что это розовая карточка и судья на свое усмотрение должен определять, какую карточку показывать – желтую или красную. Теперь судьям будет легче решать судьбу спорных эпизодов, потому что будут иметь право показать оранжевую карточку.

По моему мнению, IFAB идет на такой шаг, потому что понимает, что матч интересен, когда с первой и до финальной минуты на поле выступают 22 футболиста. Благодаря оранжевой карточке уменьшится число красных карточек, а это значит, что игры чаще будут проходить в формате «11 на 11», а не «11 на 10» или «11 на 9», – рассказал бывшие судья.

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IFAB Сергей Шебек судейство
Источник Expres Online
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