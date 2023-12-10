ОФИЦИАЛЬНО. Еще два футболиста покинули клуб Минай

Закарпатский клуб «Минай» сообщил, что два защитника – Александр Мельник и Юрий Кравчук – покинули команду, их контракты прекращены с согласия сторон.

23-летний защитник Александр Мельник присоединился к закарпатцам в феврале 2023 года на правах арендного соглашения с «Александрией». Летом этого года стороны заключили полноценный контракт. В общей сложности за «Минай» Мельник провел 21 матч.

29-летний защитник Юрий Кравчук присоединился к закарпатцам летом 2022 года на правах арендного соглашения с Металлистом, а перед стартом сезона 2023/24 подписал полноценный контракт. На счету 29-летнего защитника – 25 матчей в составе «Миная» и два забитых мяча. Результативными действиями Кравчук отметился в матчах против «Ингульца» и «Колоса».

Клуб «Минай» поблагодарил обоих футболистов за игру и пожелал успехов в дальнейшей карьере.