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Украина. Премьер лига
10 декабря 2023, 20:49 | Обновлено 10 декабря 2023, 20:59
557
0

ОФИЦИАЛЬНО. Еще два футболиста покинули клуб Минай

Александр Мельник и Юрий Кравчук расторгли контракты по согласию сторон

10 декабря 2023, 20:49 | Обновлено 10 декабря 2023, 20:59
557
0
ОФИЦИАЛЬНО. Еще два футболиста покинули клуб Минай
ФК Минай. Александр Мельник

Закарпатский клуб «Минай» сообщил, что два защитника – Александр Мельник и Юрий Кравчук – покинули команду, их контракты прекращены с согласия сторон.

23-летний защитник Александр Мельник присоединился к закарпатцам в феврале 2023 года на правах арендного соглашения с «Александрией». Летом этого года стороны заключили полноценный контракт. В общей сложности за «Минай» Мельник провел 21 матч.

29-летний защитник Юрий Кравчук присоединился к закарпатцам летом 2022 года на правах арендного соглашения с Металлистом, а перед стартом сезона 2023/24 подписал полноценный контракт. На счету 29-летнего защитника – 25 матчей в составе «Миная» и два забитых мяча. Результативными действиями Кравчук отметился в матчах против «Ингульца» и «Колоса».

Клуб «Минай» поблагодарил обоих футболистов за игру и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

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Минай расторжение контракта Юрий Кравчук Александр Мельник трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Минай
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