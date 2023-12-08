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Украина. Премьер лига
08 декабря 2023, 15:57 | Обновлено 08 декабря 2023, 15:59
692
1

ОФИЦИАЛЬНО. Два игрока покинули Минай. Сколько еще футболистов уйдет?

Владимир Одарюк и Андрей Ралюченко ушли из клуба

08 декабря 2023, 15:57 | Обновлено 08 декабря 2023, 15:59
692
1
ОФИЦИАЛЬНО. Два игрока покинули Минай. Сколько еще футболистов уйдет?
ФК Минай. Андрей Ралюченко

Украинский клуб «Минай» официально объявил об уходе двух полузащитников: 29-летнего Владимира Одарюка и 28-летнего Андрея Ралюченко.

Одарюк присоединился к команде в летнее трансферное окно. Его контракт был рассчитан на 2 года. За время выступлений в «Минае» Владимир отыграл 15 матчей.

Ралюченко летом перешел в закарпатский клуб из харьковского «Металлиста». Его соглашение действовало также до 2025 года. На счету Андрея 12 поединков в текущем сезоне.

Ранее Sport.ua сообщал, что «Минай» провел масштабную чистку игроков, разорвав контракты с 9 футболистами.

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Владимир Одарюк Андрей Ралюченко Минай расторжение контракта трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Минай
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Любеновича на весну заявите. Милевский скинул вес,заявите его. Алиева позовите)
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