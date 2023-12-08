ОФИЦИАЛЬНО. Два игрока покинули Минай. Сколько еще футболистов уйдет?

Украинский клуб «Минай» официально объявил об уходе двух полузащитников: 29-летнего Владимира Одарюка и 28-летнего Андрея Ралюченко.

Одарюк присоединился к команде в летнее трансферное окно. Его контракт был рассчитан на 2 года. За время выступлений в «Минае» Владимир отыграл 15 матчей.

Ралюченко летом перешел в закарпатский клуб из харьковского «Металлиста». Его соглашение действовало также до 2025 года. На счету Андрея 12 поединков в текущем сезоне.

Ранее Sport.ua сообщал, что «Минай» провел масштабную чистку игроков, разорвав контракты с 9 футболистами.