Интрига в Бундеслиге закручивается. Штутгарт остановил Байер

После субботнего неожиданного поражения «Баварии» со счетом 1:5 в Бундеслиге между собой сыграли две другие команды из топ-3.

«Штутгарт» на своем поле не сумел нанести «Байеру» первое в сезоне поражение – команды сыграли вничью 1:1. На гол Фюриха ответил Вирц. У Леверкузена в сезоне 22 матча без поражений.

«Байер» остается лидером с 36 очками, у «Баварии» на четыре пункта меньше и игра в запасе, а «Штутгарт» набрал 31 балл.

Чемпионат Германии. 14-й тур

Штутгарт - Байер 1:1

Голы: Фюрих, 40 - Вирц, 47

Штутгарт: Нюбель, Вагноман (Роуно, 86), Антон, Загаду, Миттельштадт (Левелинг, 77), Миллиот (Мвумпа, 66), Штиллер, Карасор, Фюрих (Стерджиу, 77), Ундав (Йонг, 86), Гирасси

Байер: Градецки, Коссоуну, Та, Тапсоба, Паласиос (Хинкапе, 84), Джака, Фримпонг, Гримальдо, Адли (Хофманн, 66), Вирц, Бонифейс (Шик, 73)