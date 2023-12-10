Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интрига в Бундеслиге закручивается. Штутгарт остановил Байер
Чемпионат Германии
Штутгарт
10.12.2023 16:30 – FT 1 : 1
Байер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
10 декабря 2023, 18:30 | Обновлено 10 декабря 2023, 19:00
636
2

Интрига в Бундеслиге закручивается. Штутгарт остановил Байер

Матч группы лидеров чемпионата Германии

10 декабря 2023, 18:30 | Обновлено 10 декабря 2023, 19:00
636
2
Интрига в Бундеслиге закручивается. Штутгарт остановил Байер
Getty Images/Global Images Ukraine

После субботнего неожиданного поражения «Баварии» со счетом 1:5 в Бундеслиге между собой сыграли две другие команды из топ-3.

«Штутгарт» на своем поле не сумел нанести «Байеру» первое в сезоне поражение – команды сыграли вничью 1:1. На гол Фюриха ответил Вирц. У Леверкузена в сезоне 22 матча без поражений.

«Байер» остается лидером с 36 очками, у «Баварии» на четыре пункта меньше и игра в запасе, а «Штутгарт» набрал 31 балл.

Чемпионат Германии. 14-й тур

Штутгарт - Байер 1:1
Голы: Фюрих, 40 - Вирц, 47

Штутгарт: Нюбель, Вагноман (Роуно, 86), Антон, Загаду, Миттельштадт (Левелинг, 77), Миллиот (Мвумпа, 66), Штиллер, Карасор, Фюрих (Стерджиу, 77), Ундав (Йонг, 86), Гирасси

Байер: Градецки, Коссоуну, Та, Тапсоба, Паласиос (Хинкапе, 84), Джака, Фримпонг, Гримальдо, Адли (Хофманн, 66), Вирц, Бонифейс (Шик, 73)

По теме:
Бундеслига. Вердер, Фрайбург, Унион и Хайденхайм одержали победы
Боруссия Д – Лейпциг – 2:3. Удаление и автогол. Видео голов и обзор матча
Айнтрахт Ф – Бавария – 5:1. Франкфуртцы растоптали чемпиона. Видео голов
Байер Штутгарт чемпионат Германии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Я разочарован игрой». Тренер Челси просит трансферы в январе
Футбол | 10 декабря 2023, 19:10 3
«Я разочарован игрой». Тренер Челси просит трансферы в январе
«Я разочарован игрой». Тренер Челси просит трансферы в январе

Почеттино надеется на усиление состава

На радость Лунину. Кепа может уйти из Реала, но останется в Испании
Футбол | 10 декабря 2023, 13:37 3
На радость Лунину. Кепа может уйти из Реала, но останется в Испании
На радость Лунину. Кепа может уйти из Реала, но останется в Испании

Испанскому голкиперу прогнозируют смену клуба

Поднявшись в категорию выше, Хейни победил Прогрейса и стал чемпионом WBC
Бокс | 10.12.2023, 07:05
Поднявшись в категорию выше, Хейни победил Прогрейса и стал чемпионом WBC
Поднявшись в категорию выше, Хейни победил Прогрейса и стал чемпионом WBC
Миколенко vs Мудрик, кто сыграл лучше? Известны оценки игры Эвертон – Челси
Футбол | 10.12.2023, 18:36
Миколенко vs Мудрик, кто сыграл лучше? Известны оценки игры Эвертон – Челси
Миколенко vs Мудрик, кто сыграл лучше? Известны оценки игры Эвертон – Челси
Карло Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче против Бетиса
Футбол | 09.12.2023, 20:39
Карло Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче против Бетиса
Карло Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче против Бетиса
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
googlle
Яка там інтрига?! Ніхто там з Баварією на дистанції тягатись не може.
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Анчелотти задумается? Лунин спас Реал от поражения в конце матча
ВИДЕО. Анчелотти задумается? Лунин спас Реал от поражения в конце матча
09.12.2023, 19:35 4
Футбол
Шевченко определился со своим первым заместителем в УАФ
Шевченко определился со своим первым заместителем в УАФ
08.12.2023, 16:22 51
Футбол
Мирослав СТУПАР: «Я разное видел в футболе, но такого еще не видел»
Мирослав СТУПАР: «Я разное видел в футболе, но такого еще не видел»
08.12.2023, 20:04 95
Футбол
ВИДЕО. А Кепа так умеет? Лунин отметился суперсейвом в матче с Бетисом
ВИДЕО. А Кепа так умеет? Лунин отметился суперсейвом в матче с Бетисом
09.12.2023, 18:17 5
Футбол
ВИДЕО. Супергол Зинченко получил признание от болельщиков канониров
ВИДЕО. Супергол Зинченко получил признание от болельщиков канониров
09.12.2023, 11:43
Футбол
ВИДЕО. Цирк. Шахтер забил гол с «левого» пенальти, но его не засчитали
ВИДЕО. Цирк. Шахтер забил гол с «левого» пенальти, но его не засчитали
08.12.2023, 18:29 84
Футбол
ВИДЕО. Хоккеист из Канады отправил россиянина-провокатора в нокдаун на льду
ВИДЕО. Хоккеист из Канады отправил россиянина-провокатора в нокдаун на льду
09.12.2023, 10:53 8
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем