Англия10 декабря 2023, 18:07 | Обновлено 10 декабря 2023, 18:32
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ВИДЕО. Миколенко – зверь! Как украинец боролся со звездой Челси на фланге
Виталий уже становится одним из лидеров «Эвертона» в матчах АПЛ
10 декабря 2023, 18:07 | Обновлено 10 декабря 2023, 18:32
7701
5
В воскресенье, 10 декабря, состоялась встреча 16-го тура чемпионата Англии по футболу между «Эвертоном» и «Челси».
Украинский защитник ливерпульского клуба Виталий Миколенко провел отличный матч, в котором его команда праздновала победу со счетом 2:0.
В одном из игровых Миколенко схлеснулся на фланге с молодой звездой английского футбола Коулом Палмером, продемонстрировал самотверженность и остановил игрока «Челси».
Отметим, что именно за это болельщики «Эвертона» больше всего ценят Миколенко.
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Комментарии 5
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Микола взагалі повна протележність біжить у перед ламає і ще забиває
Іллюха не яктивний а але корпусом знесе будь кого
Миколенко Забарний це наша скала!
Такий легкий але жилистий хлопець
Віталя наш буйвол який ху кого пропустить
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