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  4. ВИДЕО. Миколенко – зверь! Как украинец боролся со звездой Челси на фланге
Англия
10 декабря 2023, 18:07 | Обновлено 10 декабря 2023, 18:32
7701
5

ВИДЕО. Миколенко – зверь! Как украинец боролся со звездой Челси на фланге

Виталий уже становится одним из лидеров «Эвертона» в матчах АПЛ

10 декабря 2023, 18:07 | Обновлено 10 декабря 2023, 18:32
7701
5
ВИДЕО. Миколенко – зверь! Как украинец боролся со звездой Челси на фланге
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко и Коул Палмер

В воскресенье, 10 декабря, состоялась встреча 16-го тура чемпионата Англии по футболу между «Эвертоном» и «Челси».

Украинский защитник ливерпульского клуба Виталий Миколенко провел отличный матч, в котором его команда праздновала победу со счетом 2:0.

В одном из игровых Миколенко схлеснулся на фланге с молодой звездой английского футбола Коулом Палмером, продемонстрировал самотверженность и остановил игрока «Челси».

Отметим, что именно за это болельщики «Эвертона» больше всего ценят Миколенко.

Видео момента

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Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Челси Эвертон - Челси Коул Палмер видео
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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ALF🎈
Микола взагалі повна протележність біжить у перед ламає і ще забиває
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ALF🎈
Іллюха не яктивний а але корпусом знесе будь кого
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0
ALF🎈
Миколенко Забарний це наша скала!
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0
ALF🎈
Такий легкий але жилистий хлопець
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0
ALF🎈
Віталя наш буйвол який ху кого пропустить
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0
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