ВИДЕО. Миколенко – зверь! Как украинец боролся со звездой Челси на фланге

В воскресенье, 10 декабря, состоялась встреча 16-го тура чемпионата Англии по футболу между «Эвертоном» и «Челси».

Украинский защитник ливерпульского клуба Виталий Миколенко провел отличный матч, в котором его команда праздновала победу со счетом 2:0.

В одном из игровых Миколенко схлеснулся на фланге с молодой звездой английского футбола Коулом Палмером, продемонстрировал самотверженность и остановил игрока «Челси».

Отметим, что именно за это болельщики «Эвертона» больше всего ценят Миколенко.

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