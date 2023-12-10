Черноморец – Колос. Стали известны стартовые составы
Матч 17-го тура УПЛ начнется в 15:00
Сегодня, 10 декабря, «Черноморец» на стадионе «Черноморец» в Одессе в матче семнадцатого тура УПЛ примет ковалевский «Колос». Начало матча – в 15:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают соответственно 10-е и 8-е места в турнирной таблице.
Стали известны стартовые составы команд Романа Григорчука и Ярослава Вишняка на матч:
«Черноморец»: Варакута, Путря, Ермаков, Гучек, Брагару, Васильев, Штогрин, Кузык, Шпорн, Бадибанга, Иеде.
«Колос»: Фесюн, Емец, Бурда, Бондаренко, Черноморец, Лучкевич, Милько, Демченко, Велетень, Салабай, Ильин.
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