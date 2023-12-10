Украинский тренер мог получить должность в Ньюкасле
Блогер и аналитик Андрей Колесник отказался от шанса попасть в АПЛ из-за войны в Украине
Футбольный блогер, аналитик и директор черкасского ЛНЗ Андрей Колесник рассказал, что имел предложение от английского «Ньюкасла»:
«Были разговоры, которые можно было развить и прийти к согласию. Это не было что-то недостижимое, это была абсолютная достижимая цель. Позиция скаута в «Ньюкасле». Зона работы - регион Восточной Европы. Мне помог мой друг Алекс, а как он вышел на них – не знаю.
Когда я уходил из «Металлиста», то я понимал, что я буду делать дальше. Была договоренность на обучение в институте Кройфа в Барселоне или Амстердаме. Можно было вступать в переговоры с «Ньюкаслом», но началась война, какой «Ньюкасл»?».
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