Украинский тренер мог получить должность в Ньюкасле

Футбольный блогер, аналитик и директор черкасского ЛНЗ Андрей Колесник рассказал, что имел предложение от английского «Ньюкасла»:

«Были разговоры, которые можно было развить и прийти к согласию. Это не было что-то недостижимое, это была абсолютная достижимая цель. Позиция скаута в «Ньюкасле». Зона работы - регион Восточной Европы. Мне помог мой друг Алекс, а как он вышел на них – не знаю.

Когда я уходил из «Металлиста», то я понимал, что я буду делать дальше. Была договоренность на обучение в институте Кройфа в Барселоне или Амстердаме. Можно было вступать в переговоры с «Ньюкаслом», но началась война, какой «Ньюкасл»?».