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Англия
10 декабря 2023, 12:35 |
946
0

Украинский тренер мог получить должность в Ньюкасле

Блогер и аналитик Андрей Колесник отказался от шанса попасть в АПЛ из-за войны в Украине

10 декабря 2023, 12:35 |
946
0
Украинский тренер мог получить должность в Ньюкасле
Instagram. Андрей Колесник

Футбольный блогер, аналитик и директор черкасского ЛНЗ Андрей Колесник рассказал, что имел предложение от английского «Ньюкасла»:

«Были разговоры, которые можно было развить и прийти к согласию. Это не было что-то недостижимое, это была абсолютная достижимая цель. Позиция скаута в «Ньюкасле». Зона работы - регион Восточной Европы. Мне помог мой друг Алекс, а как он вышел на них – не знаю.

Когда я уходил из «Металлиста», то я понимал, что я буду делать дальше. Была договоренность на обучение в институте Кройфа в Барселоне или Амстердаме. Можно было вступать в переговоры с «Ньюкаслом», но началась война, какой «Ньюкасл»?».

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Андрей Колесник (тренер) ЛНЗ Черкассы Ньюкасл Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу назначение тренера
Источник ТаТоТаке
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