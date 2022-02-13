ФОТО. Принял сложное решение. Из харьковского Металлиста ушел тренер

Андрей Колесник покинул пост тренера-аналитика харьковского «Металлиста». Сам специалист сообщил на своей странице в Instagram:
«Это жизнь, и в ней иногда приходится принимать сложные решения. Прощай, «Металлист».
47 официальных матчей, 42 победы, 4 ничьи, 1 поражение. Чемпионство! (уже почти два). Если в таком результате есть часть и моего вклада - я этим очень горжусь.
Спасибо, команда, за это время! Вы навсегда в моём сердце. И большое спасибо руководству клуба за шаг навстречу. Желто-синий – самый сильный».
Источник — Instagram
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Но это только предположение.
чемпионат области - он и есть чемпионат области. отдельное соревнование. одноуровневое.
а чемпионат страны - он многоступенчатый: премьер-лига, первая, вторая. и чемпион тот, кто победил в высшей из лиг. а победитель первой - всего-лишь 17-й в общем зачёте. какой он чемпион?
а о каких чемпионствах идет речь?
кстати, когда открытие аллеи славы? - две звезды на асфальт уже нанесли?
да, я так понимаю, если бы выиграли Винтер Кап это бы считалось победой в еврокубках
ПС
о, чуть не забыл: надо было все-таки начинать с аматоров - были бы "трижды"
а о каких чемпионствах идет речь?
чемпионат области - он и есть чемпионат области. отдельное соревнование. одноуровневое.
а чемпионат страны - он многоступенчатый: премьер-лига, первая, вторая. и чемпион тот, кто победил в высшей из лиг. а победитель первой - всего-лишь 17-й в общем зачёте. какой он чемпион?
кстати, когда открытие аллеи славы? - две звезды на асфальт уже нанесли?
да, я так понимаю, если бы выиграли Винтер Кап это бы считалось победой в еврокубках
ПС
о, чуть не забыл: надо было все-таки начинать с аматоров - были бы "трижды"
а о каких чемпионствах идет речь?
кстати, когда открытие аллеи славы? - две звезды на асфальт уже нанесли?
да, я так понимаю, если бы выиграли Винтер Кап это бы считалось победой в еврокубках
ПС
о, чуть не забыл: надо было все-таки начинать с аматоров - были бы "трижды"
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