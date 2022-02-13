ФОТО. Принял сложное решение. Из харьковского Металлиста ушел тренер

Андрей Колесник покинул пост тренера-аналитика харьковского клуба

  • 13.02.2022 19:25
  • 7937 просмотров
  • 17 комментариев
ФОТО. Принял сложное решение. Из харьковского Металлиста ушел тренер
© Instagram. Андрей Колесник

Андрей Колесник покинул пост тренера-аналитика харьковского «Металлиста». Сам специалист сообщил на своей странице в Instagram:

«Это жизнь, и в ней иногда приходится принимать сложные решения. Прощай, «Металлист».

47 официальных матчей, 42 победы, 4 ничьи, 1 поражение. Чемпионство! (уже почти два). Если в таком результате есть часть и моего вклада - я этим очень горжусь.

Спасибо, команда, за это время! Вы навсегда в моём сердце. И большое спасибо руководству клуба за шаг навстречу. Желто-синий – самый сильный».

Источник — Instagram

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Андрей Абзонь, 13.02.2022 20:17
    +3
    zhyr, 13.02.2022 20:13
    А чого пішов?
    Подозреваю что отказался оправдывать Ярославского перед свой аудиторией, а она у него не маленькая.
    Но это только предположение.
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    zhyr, 13.02.2022 20:13
    +2
    А чого пішов?
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    Mark2119, 13.02.2022 19:53
    +2
    У него на ютубе канал есть 350 тысяч подписчиков обзоры на футбол клепает
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    leccinum, 13.02.2022 20:36
    +1
    Calm, 13.02.2022 20:25
    Ну есть же чемпионы области... Почему не могут быть чемпионы лиг!? Это же соревнование, значит должен быть победитель... А как его назвать , каким именно термином - это уже дело второе
    ну так и будет - победитель турнира первой лиги, победитель турнира второй лиги. не более
    чемпионат области - он и есть чемпионат области. отдельное соревнование. одноуровневое.
    а чемпионат страны - он многоступенчатый: премьер-лига, первая, вторая. и чемпион тот, кто победил в высшей из лиг. а победитель первой - всего-лишь 17-й в общем зачёте. какой он чемпион?
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    online
    Андрей Абзонь, 13.02.2022 20:08
    +1
    Это решение вызывает только уважение. Андрею респект, если честно не ожидал.
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    BekXan, 13.02.2022 20:17
    0
    leccinum, 13.02.2022 19:49
    "Чемпионство! (уже почти два)."
    а о каких чемпионствах идет речь?
    Первая лига
    Ссылка
    leccinum, 13.02.2022 20:04 (изменен)
    0
    Calm, 13.02.2022 19:58
    А ты что против!?
    да не то чтобы... просто по простоте душевной думал, что чемпион - это выигравший турнир премьер-лиги. ан нет...был неправ...
    кстати, когда открытие аллеи славы? - две звезды на асфальт уже нанесли?
    да, я так понимаю, если бы выиграли Винтер Кап это бы считалось победой в еврокубках
    ПС
    о, чуть не забыл: надо было все-таки начинать с аматоров - были бы "трижды"
    Ссылка
    Calm, 13.02.2022 19:58
    0
    leccinum, 13.02.2022 19:52
    а це теж вважається чемпіонством?
    А ты что против!?
    Ссылка
    leccinum, 13.02.2022 19:52
    0
    UkrainianUPL, 13.02.2022 19:50
    Звiсно про 2 лiгу и першу лiгу
    а це теж вважається чемпіонством?
    Ссылка
    VikyKrasotulechka, 13.02.2022 19:50
    0
    Маркевич готов
    Ссылка
    leccinum, 13.02.2022 19:49
    0
    "Чемпионство! (уже почти два)."
    а о каких чемпионствах идет речь?
    Ссылка
    Calm, 13.02.2022 20:48
    -1
    leccinum, 13.02.2022 20:36
    ну так и будет - победитель турнира первой лиги, победитель турнира второй лиги. не более
    чемпионат области - он и есть чемпионат области. отдельное соревнование. одноуровневое.
    а чемпионат страны - он многоступенчатый: премьер-лига, первая, вторая. и чемпион тот, кто победил в высшей из лиг. а победитель первой - всего-лишь 17-й в общем зачёте. какой он чемпион?
    Это словоблудство.... Чемпион, победитель, лидер, фаворит
    Ссылка
    Calm, 13.02.2022 20:26
    -1
    leccinum, 13.02.2022 20:04
    да не то чтобы... просто по простоте душевной думал, что чемпион - это выигравший турнир премьер-лиги. ан нет...был неправ...
    кстати, когда открытие аллеи славы? - две звезды на асфальт уже нанесли?
    да, я так понимаю, если бы выиграли Винтер Кап это бы считалось победой в еврокубках
    ПС
    о, чуть не забыл: надо было все-таки начинать с аматоров - были бы "трижды"
    За иронию + конечно.... А так, слабовато
    Ссылка
    UkrainianUPL, 13.02.2022 19:51
    -1
    VikyKrasotulechka, 13.02.2022 19:50
    Маркевич готов
    Доречi можливо, хоча це далеко не факт що буде плюсом
    Ссылка
    UkrainianUPL, 13.02.2022 19:50
    -1
    leccinum, 13.02.2022 19:49
    "Чемпионство! (уже почти два)."
    а о каких чемпионствах идет речь?
    Звiсно про 2 лiгу и першу лiгу
    Ссылка
    UkrainianUPL, 13.02.2022 19:49 (изменен)
    -1
    Ну перший пiшов? Прикро. Будемо сподiватися що пан Ярославський не винен i з Металiстом буде все гаразд, бо втрачати таку команду для нашого футболу не хотiлосяб
    Ссылка
    Calm, 13.02.2022 20:25
    -2
    leccinum, 13.02.2022 20:04
    да не то чтобы... просто по простоте душевной думал, что чемпион - это выигравший турнир премьер-лиги. ан нет...был неправ...
    кстати, когда открытие аллеи славы? - две звезды на асфальт уже нанесли?
    да, я так понимаю, если бы выиграли Винтер Кап это бы считалось победой в еврокубках
    ПС
    о, чуть не забыл: надо было все-таки начинать с аматоров - были бы "трижды"
    Ну есть же чемпионы области... Почему не могут быть чемпионы лиг!? Это же соревнование, значит должен быть победитель... А как его назвать , каким именно термином - это уже дело второе
    Ссылка
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