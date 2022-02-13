ФОТО. Принял сложное решение. Из харьковского Металлиста ушел тренер

Андрей Колесник покинул пост тренера-аналитика харьковского «Металлиста». Сам специалист сообщил на своей странице в Instagram:

«Это жизнь, и в ней иногда приходится принимать сложные решения. Прощай, «Металлист».

47 официальных матчей, 42 победы, 4 ничьи, 1 поражение. Чемпионство! (уже почти два). Если в таком результате есть часть и моего вклада - я этим очень горжусь.

Спасибо, команда, за это время! Вы навсегда в моём сердце. И большое спасибо руководству клуба за шаг навстречу. Желто-синий – самый сильный».