В Металлисте пояснили, почему из клуба ушел тренер-аналитик

Директор клуба Валерий Грига прокомментировал уход Андрея Колесника

  • 13.02.2022 20:23
  • 2840 просмотров
  • 7 комментариев
В Металлисте пояснили, почему из клуба ушел тренер-аналитик
© Instagram. Грига, Красников, Ярославский

Исполнительный директор «Металлиста» Валерий Грига прокомментировал уход из клуба тренера-аналитика Андрея Колесника:

«Этот вопрос вам стоит адресовать Андрею, и если он посчитает нужным ответить – он это сделает.

Я благодарен ему за ту работу, которую он делал. Он очень ответственный, и выкладывался на все 100%. При этом Андрей закрывал не одну позицию, а это всегда сложно. Нужно понимать, что у него есть свой проект. Вытянуть все в долгую – невозможно. И это его решение – оно зрело давно.

«Металлист» – не место работы, «Металлист» – это жизнь. Ради успеха клуба нужно жертвовать всем. Семья, здоровье. А на это готов подписаться не каждый».

Источник — Instagram

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Андрей Абзонь, 13.02.2022 20:47
    +1
    Брел полный, кто хоть немного смотрел Андрея знает что он жил этой командой.
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    zelia73, 13.02.2022 21:16
    0
    ахметов ярославский пинчук--убегают чартерами из украины---сссуки--не возвращайтесь
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    online
    VitosKH, 13.02.2022 21:15
    0
    sl1d3r1985, 13.02.2022 21:06
    блин , я прям переживать начал , сутки прошли а новостей про метаГлист новостей нет ! барин платит , а статей нет ! ну все , могу засыпать спокойно ! Скоро вы будете "третьей" силой в чемпионате ! хз какой страны конечно , но точно будете !
    Ну прям остряк
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    online
    sl1d3r1985, 13.02.2022 21:15
    0
    No name, 13.02.2022 20:31
    Побежали....
    та нет , не побежали ! просто люди не хотят работать в клубе в котором хозяин замазан в "грязном" ! само собой ничего никто не докажет , но адекваты то понимают ху есть кто ! поэтому и спрыгивают с тонущего корабля чтоб не пачкаться в этом "дерьме" !
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    No name, 13.02.2022 20:31
    0
    Побежали....
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    online
    sl1d3r1985, 13.02.2022 21:06
    -2
    блин , я прям переживать начал , сутки прошли а новостей про метаГлист новостей нет ! барин платит , а статей нет ! ну все , могу засыпать спокойно ! Скоро вы будете "третьей" силой в чемпионате ! хз какой страны конечно , но точно будете !
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    Babacam, 13.02.2022 20:47
    -4
    Ради успеха клуба нужно жертвовать всем...Даже сбитым пешеходом?
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