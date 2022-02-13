В Металлисте пояснили, почему из клуба ушел тренер-аналитик

Исполнительный директор «Металлиста» Валерий Грига прокомментировал уход из клуба тренера-аналитика Андрея Колесника:

«Этот вопрос вам стоит адресовать Андрею, и если он посчитает нужным ответить – он это сделает.

Я благодарен ему за ту работу, которую он делал. Он очень ответственный, и выкладывался на все 100%. При этом Андрей закрывал не одну позицию, а это всегда сложно. Нужно понимать, что у него есть свой проект. Вытянуть все в долгую – невозможно. И это его решение – оно зрело давно.

«Металлист» – не место работы, «Металлист» – это жизнь. Ради успеха клуба нужно жертвовать всем. Семья, здоровье. А на это готов подписаться не каждый».