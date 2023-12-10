Точка в саге? ПСЖ и Реал согласовали будущее Мбаппе

Французский «ПСЖ» и мадридский «Реал» достигли договоренности о переходе 24-летнего нападающего Килиана Мбаппе летом будущего года.

Сообщается, что парижане получат за уроженца Парижа денежную компенсацию и бонус. Мбаппе якобы будет получать в «Реале» 35 млн евро в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком мадридского коллектива. Кроме этого, «галактикос» предоставят Килиану все права на использование своего имиджа, что является уникальным случаем для «Реала».

Действующий контракт Килиан Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее стало известно, что «Реал» определился с дедлайном по трансферу Килиана Мбаппе.