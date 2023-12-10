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Франция
10 декабря 2023, 10:33 | Обновлено 10 декабря 2023, 11:34
1885
1

Точка в саге? ПСЖ и Реал согласовали будущее Мбаппе

Клубы заключили между собой соглашение о нападающем

10 декабря 2023, 10:33 | Обновлено 10 декабря 2023, 11:34
1885
1
Точка в саге? ПСЖ и Реал согласовали будущее Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский «ПСЖ» и мадридский «Реал» достигли договоренности о переходе 24-летнего нападающего Килиана Мбаппе летом будущего года.

Сообщается, что парижане получат за уроженца Парижа денежную компенсацию и бонус. Мбаппе якобы будет получать в «Реале» 35 млн евро в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком мадридского коллектива. Кроме этого, «галактикос» предоставят Килиану все права на использование своего имиджа, что является уникальным случаем для «Реала».

Действующий контракт Килиан Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее стало известно, что «Реал» определился с дедлайном по трансферу Килиана Мбаппе.

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Килиан Мбаппе ПСЖ Реал Мадрид Ла Лига Лига 1 (Франция)
Источник Sport.fr
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Serhii P.
А хто уродженець Мадриду? Мбаппе народився в Парижі.
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