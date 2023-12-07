Реал Мадрид определился с дедлайном по трансферу Килиана Мбаппе

Мадридский «Реал» в январе 2024 года снова попытается подписать звездного нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, сообщает испанское издание AS.

Но во избежание ситуации 2022 года, когда француз полгода обещал Флорентину Пересу подписать контракт, но в последний момент передумал, «сливочные» установят дедлайн: 15 января.

Простыми словами, у Килиана будет 15 дней, чтобы предоставить королевскому клубу окончательный ответ и поставить подпись в пре-контракте. Если ответа не будет, то «Реал» навсегда прекратит попытки подписать чемпиона мира 2022.

В этом сезоне Килиан Мбаппе провел 18 матчей во всех турнирах, отметившись 18 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Напомним, его контракт с «ПСЖ» истекает летом 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» мог подписать Мбаппе еще в 2017 году.