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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Верес расторг контракт с Марусичем, которого подписал летом
Украина. Премьер лига
10 декабря 2023, 10:38 |
492
0

ОФИЦИАЛЬНО. Верес расторг контракт с Марусичем, которого подписал летом

В 13 матчах УПЛ за ровенчан форвард не забил ни одного мяча

10 декабря 2023, 10:38 |
492
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес расторг контракт с Марусичем, которого подписал летом
nkveres.com. Максим Марусич

Как и сообщал Sport.ua, «Верес» по взаимному согласию сторон расторг контракт с 30-летним форвардом Максимом Марусичем.

Официальный сайт «Вереса» информирует, что отныне трудовое соглашение клуба с Марусичем не действует и футболист покидает стан ровенчан.

Максим Марусич перешел в «Верес» свободным агентом из «Ингульца» летом нынешнего года. С того времени провел за команду 14 матчей (13 – в УПЛ, 1 – в Кубке), в которых отличился только 2 результативными передачами.

Ранее Марусич выступал за «Карпаты», «Горняк-Спорт», «Десну», «Лиетаву», «Ритеряй» (оба – Литва), РФШ, «Елгаву» (оба – Латвия), «Каспий» (Казахстан) и «Ингулец».

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Максим Марусич расторжение контракта Верес Ровно трансферы УПЛ трансферы
Источник ФК Верес
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