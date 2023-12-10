ОФИЦИАЛЬНО. Верес расторг контракт с Марусичем, которого подписал летом

Как и сообщал Sport.ua, «Верес» по взаимному согласию сторон расторг контракт с 30-летним форвардом Максимом Марусичем.

Официальный сайт «Вереса» информирует, что отныне трудовое соглашение клуба с Марусичем не действует и футболист покидает стан ровенчан.

Максим Марусич перешел в «Верес» свободным агентом из «Ингульца» летом нынешнего года. С того времени провел за команду 14 матчей (13 – в УПЛ, 1 – в Кубке), в которых отличился только 2 результативными передачами.

Ранее Марусич выступал за «Карпаты», «Горняк-Спорт», «Десну», «Лиетаву», «Ритеряй» (оба – Литва), РФШ, «Елгаву» (оба – Латвия), «Каспий» (Казахстан) и «Ингулец».