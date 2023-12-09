Верес в Турции планирует сыграть 7-8 спаррингов
Команда в отпуске до 20 января
Как стало известно Sport.ua, с 9 декабря футболисты «Вереса» в отпуске, который продлится до 10 января 2024 года.
С 20 января по 17 февраля ровенчане будут готовиться к весенней части сезона в Турции, где проведут 7-8 контрольных матчей. По возвращении домой день будут отдыхать, а затем начнут изучать сильные и слабые стороны соперника в 18 туре чемпионата УПЛ - «Колоса», который состоится 24 февраля.
По информации нашего источника, по обоюдному согласию сторон расторгнут контракт с нападающим Максимом Марусичем.
Потенциальные новички присоединятся к «Вересу» уже на зарубежном сборе.
Пока подопечные Сергея Лавриненко занимают в УПЛ 14 место, набрав 12 очков.
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