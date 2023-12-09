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Украина. Премьер лига
09 декабря 2023, 16:42 | Обновлено 09 декабря 2023, 17:21
188
0

Верес в Турции планирует сыграть 7-8 спаррингов

Команда в отпуске до 20 января

09 декабря 2023, 16:42 | Обновлено 09 декабря 2023, 17:21
188
0
Верес в Турции планирует сыграть 7-8 спаррингов
ФК Верес

Как стало известно Sport.ua, с 9 декабря футболисты «Вереса» в отпуске, который продлится до 10 января 2024 года.

С 20 января по 17 февраля ровенчане будут готовиться к весенней части сезона в Турции, где проведут 7-8 контрольных матчей. По возвращении домой день будут отдыхать, а затем начнут изучать сильные и слабые стороны соперника в 18 туре чемпионата УПЛ - «Колоса», который состоится 24 февраля.

По информации нашего источника, по обоюдному согласию сторон расторгнут контракт с нападающим Максимом Марусичем.

Потенциальные новички присоединятся к «Вересу» уже на зарубежном сборе.

Пока подопечные Сергея Лавриненко занимают в УПЛ 14 место, набрав 12 очков.

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Верес Ровно контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Максим Марусич расторжение контракта инсайд товарищеские матчи трансферы трансферы УПЛ
Источник Sport.ua
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