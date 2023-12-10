Испания10 декабря 2023, 10:15 | Обновлено 10 декабря 2023, 10:26
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«Всегда с командой». Лунин отреагировал на ничью Реала с Бетисом
Украинский голкипер – о матче чемпионата Испании
10 декабря 2023, 10:15 | Обновлено 10 декабря 2023, 10:26
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В субботу, 9 декабря, в поединке 16-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» на выезде сыграл вничью 1:1 с «Бетисом».
Украинский голкипер «галактикос» Андрей Лунин защищал ворота своей команды с первой до последней минуты.
По итогам поединка Лунин поделился своими эмоциями:
«Сложный матч, +1 очко и мы продолжаем. Спасибо за поддержку. Всегда с командой», – написал Андрей в Инстаграме, где разместил фотографию с матча.
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