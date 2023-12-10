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Испания
10 декабря 2023, 10:15 | Обновлено 10 декабря 2023, 10:26
1100
0

«Всегда с командой». Лунин отреагировал на ничью Реала с Бетисом

Украинский голкипер – о матче чемпионата Испании

10 декабря 2023, 10:15 | Обновлено 10 декабря 2023, 10:26
1100
0
«Всегда с командой». Лунин отреагировал на ничью Реала с Бетисом
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 9 декабря, в поединке 16-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» на выезде сыграл вничью 1:1 с «Бетисом».

Украинский голкипер «галактикос» Андрей Лунин защищал ворота своей команды с первой до последней минуты.

По итогам поединка Лунин поделился своими эмоциями:

«Сложный матч, +1 очко и мы продолжаем. Спасибо за поддержку. Всегда с командой», – написал Андрей в Инстаграме, где разместил фотографию с матча.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Бетис - Реал Бетис Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Instagram
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