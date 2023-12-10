«Всегда с командой». Лунин отреагировал на ничью Реала с Бетисом

В субботу, 9 декабря, в поединке 16-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» на выезде сыграл вничью 1:1 с «Бетисом».

Украинский голкипер «галактикос» Андрей Лунин защищал ворота своей команды с первой до последней минуты.

По итогам поединка Лунин поделился своими эмоциями: